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Болтон заявил о желании Трампа снова встретиться с Путиным в 2019 году
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Болтон заявил о желании Трампа снова встретиться с Путиным в 2019 году
Политика, 21:47
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Болтон заявил о желании Трампа снова встретиться с Путиным в 2019 году
Советник президента США Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп рассчитывает в следующий раз встретиться с Владимиром Путиным в следующем году
Джон Болтон и Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что следующую встречу с Путиным Трамп намерен провести в следующем году, когда завершится расследование о вмешательстве России в американские выборы, сообщает агентство Bloomberg.

«Мы обсудили и согласились, что следующая встреча состоится уже после 1 января, когда завершит свою работу комиссия Роберта Мюллера», — сказал Болтон.

«Позорная страница истории Трампа»: западные СМИ — о саммите в Хельсинки
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Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщала о том, что Трамп через три дня после саммита в Хельсинки поручил Болтону уже ближайшей осенью пригласить Путина в Вашингтон. Идею пригласить Путина в американскую столицу поддержал и глава Государственного департамента Майк Помпео.

В свою очередь, заместитель министра обороны США Джон Руд посчитал приглашение Путина в Вашингтон «нормальной практикой». Он напомнил, что в свое время глава российского государства не только приезжал в Белый дом, но также ездил в гости домой к президенту США Джорджу Бушу и рыбачил вместе с ним в штате Мэн.

В Белом доме подтвердили планы по новой встрече Путина и Трампа
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Помощник российского президента Юрий Ушаков накануне заявил, что в ходе встречи в Хельсинки Путин и Трамп договорились продолжить контакты. При этом он подчеркнул, что российская сторона получала предложение Болтона провести саммит в Вашингтоне, однако в Москве не начинали подготовку к этой встрече.

«Есть и другие варианты, которые, как мне представляется, могут быть рассмотрены нашими руководителями. Это встреча «Двадцатки» в Буэнос-Айресе. Будут и другие международные форумы, в которых примут участие и Трамп, и Путин», — подчеркнул Ушаков.

Возможный визит Путина в Вашингтон вызвал критику в конгрессе. Так, спикер палаты представителей республиканец Пол Райан заявил, что президента России не станут приглашать для выступления перед конгрессом, так как это является привилегией для союзников США.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Джон Болтон , Дональд Трамп
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