В Пентагоне поддержали идею пригласить Путина в Вашингтон

В Министерстве обороны США поддержали идею провести следующую встречу между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Вашингтоне. В ведомстве напомнили, что российский президент уже был в Белом доме

Джон Руд (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

Заместитель министра обороны США Джон Руд поддержал решение Белого дома пригласить Владимира Путина приехать в Вашингтон осенью этого года. «Я думаю, что необходим обмен мнениями и честная дискуссия между лидерами двух стран», — заявил чиновник Пентагона телекомпании CNN.

«Я думаю, что это совершенно нормально и практично», — добавил Руд.

Заместитель министра обороны подчеркнул, что Россия является важным игроком на международной арене, а в прошлые годы российский и американский президенты неоднократно проводили переговоры.

«Президент Путин ведь уже и в США раньше приезжал, и в Белом доме был», — напомнил Руд. «Например, когда я работал в администрации Джорджа Буша-младшего, Путин ездил к президенту США в гости в его дом в Техасе. Они вместе рыбачили в штате Мэн. Для меня в этом нет ничего особенного», — сказал представитель Пентагона.

Ранее идею пригласить Путина в Вашингтон поддержал и глава Государственного департамента Майк Помпео. Тем не менее среди конгрессменов оказалось много противников этой идеи. Особую встревоженность у них вызвал тот факт, что визит может состояться перед очередными выборами в Сенат и Палату представителей, во вмешательстве в которые подозревают Россию.