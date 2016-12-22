В Пентагоне поддержали идею пригласить Путина в Вашингтон

Заместитель министра обороны США Джон Руд поддержал решение Белого дома пригласить Владимира Путина приехать в Вашингтон осенью этого года. «Я думаю, что необходим обмен мнениями и честная дискуссия между лидерами двух стран», — заявил чиновник Пентагона телекомпании CNN.
«Я думаю, что это совершенно нормально и практично», — добавил Руд.
Заместитель министра обороны подчеркнул, что Россия является важным игроком на международной арене, а в прошлые годы российский и американский президенты неоднократно проводили переговоры.
«Президент Путин ведь уже и в США раньше приезжал, и в Белом доме был», — напомнил Руд. «Например, когда я работал в администрации Джорджа Буша-младшего, Путин ездил к президенту США в гости в его дом в Техасе. Они вместе рыбачили в штате Мэн. Для меня в этом нет ничего особенного», — сказал представитель Пентагона.