ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,07 62,36 EUR Нал. 74,51 73,08 USD Бирж. 63,29 +0,22 EUR Бирж. 73,95 +0,19 USD ЦБ. 62,92 -0,27 EUR ЦБ. 73,53 -0,60 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 8252,80 +492,30 IMOEX 2278,30 +0,75% RTSI 1143,81 +1,23% Brent 73,94 +0,33% DJIA 25215,98 +0,69% Nasdaq 7836,77 -0,07%
В США решили не приглашать Путина для выступления перед конгрессом
Лента новостей
Два человека погибли при взрыве газового баллона в Петербурге 22:33, Общество Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов анонимайзер Hideme.ru 22:24, Технологии и медиа В Подмосковье арестовали подозреваемого в убийстве пятилетней девочки 22:19, Общество Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 22:10, Партнерский материал Аналитики объяснили резкий рост курсов доллара и евро почти на рубль 22:05, Финансы В США решили не приглашать Путина для выступления перед конгрессом 21:37, Политика Концеccия как бизнес: как решить проблемы ЖКХ и заработать на этом 21:24, РБК и Сбербанк Золотов рассказал об уборке мусора на берегу Финского залива с Собчаком 21:24, Общество СМИ анонсировали уход из ЦСКА лучшего бомбардира 21:23, Спорт Иванка Трамп решила закрыть собственный бренд одежды 21:20, Общество МВФ констатировал недооцененность рубля и переоцененность доллара 21:18, Экономика «Рокетбанк» перешел под полный контроль QIWI 21:14, Финансы Эксперты зафиксировали возвращение бизнеса к «экономическому пессимизму» 21:06, Экономика МИД отверг данные об отказе Нетаньяху от предложения России по Сирии 21:01, Политика Организатор «Нашествия» ответил на отказ музыкантов приехать на фестиваль 21:01, Общество «Сибур» начал подготовку к IPO 20:59, Бизнес Американские СМИ рассказали о преимуществах новых эсминцев «Лидер» 20:57, Политика Гибкие дисплеи: когда мы сможем скручивать смартфоны 20:55, РБК и Ингосстрах Почему Россия не станет активнее вмешиваться в конфликт в Йемене 20:41, Политика СМИ узнали об обысках ФСБ в петербургском Доме молодежи 20:34, Общество В США признали ослабление вмешательства России в выборы 20:20, Политика В Израиле рассказали о сбитом сирийском военном самолете «Сухого» 20:18, Политика СМИ узнали о гибели летчика из сбитого Израилем самолета ВВС Сирии 20:14, Политика Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 20:10, РБК и IWC Госдума приняла законопроект об удлинении рекламных блоков на ТВ 19:56, Технологии и медиа Курсы доллара и евро выросли за полчаса почти на рубль 19:54, Финансы «Роснефть» начнет добычу в Иракском Курдистане до конца 2018 года 19:39, Бизнес Шойгу заявил об укреплении Россией своей западной границы 70 соединениями 19:36, Политика
В США решили не приглашать Путина для выступления перед конгрессом
Политика, 21:37
0
В США решили не приглашать Путина для выступления перед конгрессом

Спикер палаты представителей республиканец Пол Райан заявил, что президента России Владимира Путина не станут приглашать для выступления перед конгрессом, так как это является привилегией для союзников США. Об этом сообщает CNBC.

«Мы, конечно же, не будем приглашать его на совместное заседание. Эту возможность мы резервируем для союзников», — отметил Райан. В апреле в конгрессе выступал президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Вторые половинки»: Путин и Трамп на обложках мировых СМИ Еще 6 фото
Фотогалерея

В Хельсинки 16 июля состоялся саммит Путина и президента США Дональда Трампа. По итогам переговоров оба лидера заявили, что удовлетворены встречей. На саммите Путин и Трамп обсуждали конфликты в Сирии и на Украине, а также ядерное разоружение.

Большинство американцев поддержали идею Трампа вновь увидеться с Путиным
Политика

Спустя три дня после встречи Трамп поручил своему советнику по нацбезопасности Джону Болтону пригласить Путина в Вашингтон. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, стороны обсуждают возможность визита российского лидера в столицу США.

Теги: Владимир Путин , Конгресс , Дональд Трамп , Пол Райан
Главное
«Сибур» начал подготовку к IPO Бизнес
Материалы по теме
В Белом доме подтвердили планы по новой встрече Путина и Трампа Политика
В Кремле не начали проработку новой встречи Путина и Трампа Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter