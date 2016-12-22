В США решили не приглашать Путина для выступления перед конгрессом

Спикер палаты представителей республиканец Пол Райан заявил, что президента России Владимира Путина не станут приглашать для выступления перед конгрессом, так как это является привилегией для союзников США. Об этом сообщает CNBC.
«Мы, конечно же, не будем приглашать его на совместное заседание. Эту возможность мы резервируем для союзников», — отметил Райан. В апреле в конгрессе выступал президент Франции Эмманюэль Макрон.
В Хельсинки 16 июля состоялся саммит Путина и президента США Дональда Трампа. По итогам переговоров оба лидера заявили, что удовлетворены встречей. На саммите Путин и Трамп обсуждали конфликты в Сирии и на Украине, а также ядерное разоружение.
Спустя три дня после встречи Трамп поручил своему советнику по нацбезопасности Джону Болтону пригласить Путина в Вашингтон. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, стороны обсуждают возможность визита российского лидера в столицу США.