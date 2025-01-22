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Суд отказался освободить Стрелкова из колонии из-за характеристики

Суд отказался освобождать Стрелкова из колонии из-за постановки на учет
В декабре попросил суд заменить ему заключение на принудительные работы. Суд отказал, сославшись на характеристику, в которой сказано, что он «стоит на профилактическом учете как лицо, исповедующее экстремистскую идеологию»
Игорь Стрелков (Гиркин)
Игорь Стрелков (Гиркин) (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области отказался смягчить наказание бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), приговоренному к четырем годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремистской деятельности, сообщил РБК его адвокат Александр Молохов. В декабре осужденный попросил суд заменить ему заключение на принудительные работы.

Основанием для отказа в освобождении стала характеристика от администрации ИК № 5 Кирово-Чепецка, где Стрелков отбывает срок.

В ней, по словам адвоката, сказано, что осужденный «стоит на профилактическом учете как лицо, исповедующее экстремистскую идеологию, вину не признает, в содеянном не раскаялся, не считает труд средством исправления, поддерживает неопределенно настроенную часть осужденных». Из характеристики следует, что «цель исправления не достигнута и нет уверенности, что он вновь не совершит преступление».

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«Для судьи Шалагиновой этой бумаги было достаточно, для того чтобы в замене наказания на более мягкий его вид, не связанный с лишением свободы, отказать», — пояснил Молохов.

По словам защитника, в ходе судебного разбирательства было установлено, что характеристика, представленная администрацией колонии, «не отвечает требованиям допустимости и достоверности». Защита намерена обжаловать решение в Кировском областном суде и к лету подать новое ходатайство — уже об условно-досрочном освобождении.

Мосгорсуд вынес приговор Стрелкову в январе 2024 года. Поводом для дела стало заявление бывшего бойца ЧВК «Вагнер» по поводу публикаций бывшего министра в соцсетях. Защита несколько раз пыталась обжаловать вердикт. В ноябре Верховный суд подтвердил приговор экс-министру обороны ДНР.

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