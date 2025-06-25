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Политика ,  
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В Думе предложили расширить основания лишения приобретенного гражданства

Володин: предложено лишать приобретенного гражданства за сексуальное насилие
Приобретенного гражданства, в частности, предлагают лишать за насильственные действия сексуального характера, публичные призывы к терроризму и сотрудничество с иностранным государством
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Госдуму внесли законопроект о расширении перечня оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства России, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Такими основаниями послужат:

  • насильственные действия сексуального характера;
  • публичные призывы к террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма;
  • сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности страны;
  • содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных властей;
  • помощь противнику;
  • пропаганда нацистской атрибутики или символики;
  • публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства;
  • неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны.

По мнению Володина, это позволит обеспечить «системный и целостный механизм оснований для прекращения гражданства Российской Федерации и защиту национальной безопасности».

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Ст. 6 Конституции России запрещает лишать гражданства. Согласно Основному закону, «гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его». Там же отмечается, что гражданство является «равным независимо от оснований приобретения».

Весной 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет лишать приобретенного гражданства за фейки и дискредитацию армии, а также за «действия, создающие угрозу национальной безопасности». Всего в законе перечислено свыше 60 статей УК, в том числе связанных с ответственностью за экстремистскую или террористическую деятельность.

Летом прошлого года Путин подписал законопроект, касающийся воинского учета. МВД обязали передавать сведения о мужчинах, которым одобрили получение российского паспорта; в случае отказа от постановки на учет их будут лишать гражданства.

В декабре Минобороны предлагало лишать приобретенного гражданства в случае непостановки на воинский учет в течение двух недель и неявки без уважительных причин по повестке «для сверки данных».

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Елена Чернышова
Вячеслав Володин Госдума лишение гражданства гражданство России
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