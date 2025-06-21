МИД назвал вбросами сообщения о наличии у Захаровой гражданства США

«Вбросы» о якобы наличии у официального представителя министерства иностранных дел Марии Захаровой иностранного гражданства являются вымыслом. Об этом сообщила пресс-служба МИДа в телеграм-канале.

В ведомстве заявили, что подобные утверждения — часть старых фейков, которые ранее уже были опровергнуты.

«Про Марию Захарову иноагенты врут не первый год. Было вброшено множество фейков, в том числе про якобы имеющееся у нее гражданство США и место рождения дочери. Все эти домыслы были неоднократно опровергнуты», — заявили в пресс-службе.

Так в ведомстве прокомментировали видеоролик, опубликованный блогером Ириной Аллеман (российский Минюст признал ее иноагентом).

«Вбросы объединяет одно — полное отсутствие фактов и <...> вымысел», — добавили в пресс-службе МИДа.

Захарова ранее уже опровергала сообщения о наличии у членов ее семьи американского гражданства.

«В сети появился фейк, в котором «сообщается», что у меня и у членов моей семьи может быть гражданство США, а дочка даже там родилась. Ни у меня, ни у моей семьи, включая мужа, дочь, родителей, родителей родителей, нет и не было зарубежного гражданства. Никогда. Никакого», — говорила представитель российского МИДа в 2020 году.

Захарова подчеркнула, что у нее не было и вида на жительство в другой стране, а у ее семьи нет собственности за рубежом. «Дочка родилась в Москве, в роддоме городской больницы», — сообщила тогда дипломат.