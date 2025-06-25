Пашинян заявил о попытке захвата власти «криминальным духовенством»

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В Армении правоохранительные органы предотвратили попытку захвата власти со стороны «криминального олигархического духовенства», об этом на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской в России и запрещена) написал премьер-министр Никол Пашинян.

Он опубликовал сообщение Следственного комитета республики, в котором говорится, что «участники и лидеры движения под названием «Священная борьба» планировали осуществить террористические акты и действия, направленные на захват власти в Армении».

Утром 25 июня в домах сторонников «Священной борьбы» прошли обыски. С обысками пришли в том числе к архиепископу Баграту Галстаняну.

Кроме того, в партии Дашнакцутюн сообщили, что обыски проводятся в квартирах члена Верховного органа партии Игоря Саркисяна, члена комитета в Абовяне Вардана Авакяна, члена комитета в Раздане Арташеса Унаняна и члена комитета в Ноемберяне Вараздата Амиракяна.

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