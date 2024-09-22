Оппозиция Армении анонсировала новые акции протеста с 2 октября
Оппозиционное армянское движение «Тавуш во имя родины» начнет новые акции протеста 2 октября, заявил лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян, сообщает издание Yerevan.Today.
«Возобновляем период активной борьбы 2 октября в 18:30, собираясь на площади Республики, вступая в напряженную и последовательную фазу борьбы», — сказал он.
С середины мая в Армении проходили митинги с массовыми задержаниями. Поводом для них стало решение о делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, которое страны приняли в конце апреля.
Галстанян тогда заявил, что будет добиваться ухода премьер-министра Армении Никола Пашиняна путем импичмента в парламенте. В конце мая протестующие в ходе митинга предложили выдвинуть Галстаняна на пост премьера.
Протесты были приостановлены в июне, однако движение заявило, что возобновит активную политическую борьбу осенью.
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID
Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте
В ООН предложили варианты регулирования искусственного интеллекта
Подборки лучших вин от Артура Саркисяна
Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов