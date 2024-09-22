Оппозиция Армении анонсировала новые акции протеста с 2 октября

Баграт Галстанян (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Оппозиционное армянское движение «Тавуш во имя родины» начнет новые акции протеста 2 октября, заявил лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян, сообщает издание Yerevan.Today.

«Возобновляем период активной борьбы 2 октября в 18:30, собираясь на площади Республики, вступая в напряженную и последовательную фазу борьбы», — сказал он.

С середины мая в Армении проходили митинги с массовыми задержаниями. Поводом для них стало решение о делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, которое страны приняли в конце апреля.

Галстанян тогда заявил, что будет добиваться ухода премьер-министра Армении Никола Пашиняна путем импичмента в парламенте. В конце мая протестующие в ходе митинга предложили выдвинуть Галстаняна на пост премьера.

Протесты были приостановлены в июне, однако движение заявило, что возобновит активную политическую борьбу осенью.