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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Оппозиция Армении анонсировала новые акции протеста с 2 октября

Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Сюжет
Протесты в Армении
Баграт Галстанян
Баграт Галстанян (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Оппозиционное армянское движение «Тавуш во имя родины» начнет новые акции протеста 2 октября, заявил лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян, сообщает издание Yerevan.Today.

«Возобновляем период активной борьбы 2 октября в 18:30, собираясь на площади Республики, вступая в напряженную и последовательную фазу борьбы», — сказал он.

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С середины мая в Армении проходили митинги с массовыми задержаниями. Поводом для них стало решение о делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, которое страны приняли в конце апреля.

Галстанян тогда заявил, что будет добиваться ухода премьер-министра Армении Никола Пашиняна путем импичмента в парламенте. В конце мая протестующие в ходе митинга предложили выдвинуть Галстаняна на пост премьера.

Протесты были приостановлены в июне, однако движение заявило, что возобновит активную политическую борьбу осенью.

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