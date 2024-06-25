CNN узнал о планах США отменить запрет на военных подрядчиков на Украине
Администрация президента США Джо Байдена продвигается к отмене фактического запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине, сообщил CNN со ссылкой на четырех американских чиновников, знакомых с этим вопросом. По информации телеканала, это необходимо для помощи военным страны в обслуживании и ремонте систем вооружения, предоставленных США.
Такое изменение стало бы еще одним значительным сдвигом в политике администрации Байдена в отношении Украины, поскольку США ищут способы дать украинским военным преимущество в конфликте с Россией, пишет CNN.
Собеседники телеканала уточнили, что чиновники администрации пока не получили окончательного одобрения от американского президента.
«Мы не принимали никаких решений, и любое обсуждение этого вопроса преждевременно», — сказал CNN один из чиновников администрации. По его словам, Байден «абсолютно тверд в том, что он не отправит американские войска на Украину».
Дискуссия вокруг потенциальной отправки западных войск на Украину обострилась после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил этого в конце февраля. Позже он назвал два условия для этого — прорыв фронта и соответствующий запрос Киева. В июне Байден говорил, что США не будут отправлять своих солдат воевать за Украину.
В случае утверждения политика будет, вероятно, пересмотрена в этом году и позволит Пентагону предоставить контракты американским компаниям для работы на территории Украины, полагают собеседники CNN. По их словам, это ускорит техническое обслуживание и ремонт систем вооружения, используемых украинскими военными.
В течение последних двух лет Байден настаивал, чтобы все американцы, особенно американские военнослужащие, держались подальше от конфликта. Госдеп США предостерегал американцев от поездок на Украину с 2022 года. CNN пишет, что в результате предоставленную США военную технику, которая получила значительные повреждения, приходится вывозить из страны в Польшу, Румынию или другие страны НАТО для ремонта, что требует времени.
Нынешние и бывшие чиновники, знакомые с дискуссиями о размещении подрядчиков на Украине, рассказали CNN, что американские подрядчики не будут присутствовать в стране в таком масштабе, как это было в Ираке и Афганистане. По их словам, вероятно, на Украине будут работать от нескольких десятков до пары сотен подрядчиков одновременно.
Россия осуждает любые поставки вооружений Украине и полагает, что это лишь затягивает конфликт, но не может решить его исхода. В Кремле говорили, что отправка иностранных военных контингентов на Украину чревата негативными последствиями.
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