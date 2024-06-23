NYT назвала трех главных советников Байдена
Адвокат Майк Донилон, юрист Рон Клейн и экс-сенатор от штата Делавэр Тед Кауфман — главные советники президента США Джо Байдена в преддверии выборов в ноябре, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на собеседников, близких к окружению главы государства.
По данным издания, Байден несколько раз в день звонит Донилону, чтобы обсудить результаты последних опросов и публикаций СМИ, еженедельно планирует с Клейном противостояние с республиканцем Дональдом Трампом на предстоящих президентских выборах и всегда встречается с Кауфманом во время поездок в Делавэр.
«Эти трое находятся в центре мира Байдена, — говорится в публикации NYT. — В важные моменты каждый из них сообщал президенту новости, которые тот не хотел слышать, хотя ни один из них не сказал «нет», когда он раздумывал, баллотироваться ли на второй срок. Они также на десятилетия старше молодых избирателей, которые могли бы решить исход выборов, что беспокоит многих союзников президента».
«Все понимают и ценят то, что когда они говорят от имени президента, то полностью передают его мысли, — приводит издание слова экс-директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. — Очень немногие люди без фамилии Байден знают его лучше, чем эти трое».
Бывший пресс-секретарь первой леди США Майкл ЛаРоса отметил, что эти советники «пользуются доверием не только Байдена, но и всех, кто для него важнее всего». В частности, он имел ввиду супругу президента Джилл Байден.
Донилон и Клейн недавно посетили резиденцию президента США в Мэриленде, чтобы подготовить его к дебатам с Трампом, которые пройдут 27 июня в Атланте, пишет NYT.
- Майклу Донилону 65 лет. Он был советником Байдена в 1981 году, когда его избрали в сенат от штата Делавэр, в 2009-2013 годы, когда тот был вице-президентом в администрации Барака Обамы, и в первые три года его президентства. Донилон являлся главным стратегом предвыборной кампании Байдена 2020 года и сейчас выступает в этой роли. По данным NYT, именно он — автор тезиса о том, что на предстоящих выборах на карту поставлена демократия.
- 62-летнего Рона Клейна республиканцы иногда называют «премьер-министром» Байдена, отмечает издание. В 1987 году он стал его помощником при первом выдвижении на выборах президента США. Позднее он принимал участие в предвыборных кампаниях Билла Клинтона, а после победы был его советником, генерала Уэсли Кларка и экс-госсекретаря Джона Керри, а также Барака Обамы. С 2021 по 2023 год Клейн был главой аппарата Белого дома в администрации Байдена. По данным NYT, он составил правила дебатов и теперь при подготовке Байдена уделяет «особое внимание промахам или ответам, которые длились слишком долго». Президент США учитывает все замечания Клейна в последующих выступлениях, сказал источник издания в Демократической партии.
- Теду Кауфману 85 лет, он возглавлял аппарат Байдена в 1973-1994 годы. После избрания Байдена вице-президентом сам стал сенатором от штата Делавэр. NYT отмечает, что Байден доверяет Кауфману «самые щекотливые решения за свою карьеру». В частности, он разрабатывал первую предвыборную кампанию на пост президента в 1986 году.
«Донилон, возможно, ближе всего к альтер эго мистера Байдена — тому, кто может угадать, о чем думает президент, и воплотить это в политическое послание», — говорится в публикации NYT.
Ранее The Washington Post (WP) писала, что Байден при принятии важных решений обращается за советом к политикам, которые имеют опыт работы с избирателями и зависят от их голосов, в частности к сенаторам. При этом, отмечают источники издания, для него не имеет значения, Демократическую или Республиканскую партии представляют его собеседники, занимают ли они свою должность или вышли на пенсию, а также проживают ли в городской или сельской местности. Байден полагается на тех, кого давно знает. В частности, пишет WP, именно по этой причине в Белом доме оказались бывший член палаты представителей, демократ Седрик Ричмонд и экс-мэр Нового Орлеана Митч Ландриу.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Ожидается, что основными соперниками станут Трамп и Байден. Согласно результатам опроса Bloomberg News и Morning Consult, 82% респондентов назвали 81-летнего слишком старым, а 59% опрошенных сочли Трампа опасным.
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