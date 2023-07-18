ЕСПЧ отклонил иск России о нарушении прав человека на Украине и об MH17

В Страсбурге утверждают, что Россия сначала отказалась переводить предоставленные суду документы, а затем и вовсе перестала отвечать на запросы

Фото: Kira Hofmann / Global Look Press

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) закрыл дело о нарушении прав человека на Украине. Иск был направлен российскими властями в июле 2021 года, однако взаимодействие по нему между Москвой и Страсбургом было прервано вскоре после начала специальной военной операции.

В иске российская сторона обвиняла Украину в гибели жителей Донбасса, похищениях, запрете обучения на русском языке, убийствах журналистов, гонениях на оппозицию, перекрытии поставок воды в Крым, а также причастности к гибели малайзийского Boeing в 2014 году.

В сообщении ЕСПЧ указывается, что в апреле 2022 года российское правительство предоставило суду 2000 документов в подтверждение своих доводов. Все они были на русском языке, и ЕСПЧ запросил у Москвы перевод. Ответа из России не последовало. В ноябре суд спросил, собирается ли Москва и дальше настаивать на рассмотрении этого дела, но и здесь ответа не было.

На основании того, что обсуждение зашло в тупик, ЕСПЧ принял постановление о прекращении рассмотрения российского иска. Помимо этого в ЕСПЧ отметили, что продолжают рассматривать более 8500 индивидуальных жалоб по событиям в разных частях Восточной Украины, а также в Крыму и Севастополе.

РБК направил запрос в Минюст.

В марте прошлого года Россия объявила о том, что выйдет из Совета Европы. Тогда же ЕСПЧ сообщил, что с середины сентября Москва перестанет быть стороной Конвенции о правах человека. Тогда же страна вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ.