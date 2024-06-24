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Политика ,  
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Россияне в опросе предпочли политическим свободам право на медицину

Опрошенные россияне предпочли политическим свободам право на медицину и учебу
Права на бесплатные образование и медицину стали лидером рейтинга гражданских прав и свобод в России, говорится в исследовании ВШЭ. Право участвовать в управлении обществом и государством назвали важным 15%
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В рейтинге гражданских прав и свобод россияне поставили на первые места бесплатное образование и медицинскую помощь, а политические свободы оказались менее важными, следует из результатов опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, пишет «Коммерсантъ».

Опрос проводился в формате личного интервью в конце 2023 года, в нем приняли участие более 2 тыс. жителей городской и сельской местности в возрасте от 18 лет.

Учебу и медпомощь выбрали 64 и 61%, примерно половина опрошенных назвали право на жизнь (52%), частную собственность (51%), труд (50%). Несколько меньшая доля респондентов выбрала права на социальную помощь при болезни (47%) и соцобеспечение в старости (46%), а 40% включили в список приоритетов работу по специальности с высокой зарплатой. Важность права на получение информации назвали 39%, причем только 16% считают в числе приоритетных право на свободу распространения информации любым законным способом, а 38% — право на выражение собственного мнения, свободу слова. Право на защиту от незаконного ареста и пыток выбрали менее трети — 31%.

Примерно четверть респондентов (28%) сообщили о важности свободы передвижений по стране без ограничений на прописку или регистрацию, 25% заявили о приоритетности свободы вероисповедания. Право обращаться к властям, чтобы они обязательно ответили, назвали 23%.

Политические права и свободы оказались в самом конце списка: 15% сказали об участии в управлении обществом и государством, избрании представителей в органы власти; 14% — свободе собраний — манифестаций, митингов, демонстраций, а 11% заявили о праве на создание самостоятельных обществ, союзов, объединений, представляющих и отстаивающих права и интересы граждан.

Важность права на информацию значительно выросла с 2019 по 2021 год (с 34 до 42%), но с тех пор снижается, заметили исследователи, которые объясняют этот всплеск «эффектом пандемии» — в условиях распространения коронавируса доступ к информации стал крайне важным для здоровья и безопасности.

Согласно исследованию, респонденты в возрасте 18–24 лет больше всего ценят право на бесплатное образование (73%) и реже задумываются о важности прав на обращение к власти (13%), участие в госуправлении (9%), свободу собраний (9%), бесплатную медицину (53%) и пенсии (30%). Для россиян в возрасте от 25 до 34 лет значимыми являются права на выражение собственного мнения (48%) и хорошо оплачиваемую работу по специальности (45%), в возрасте от 35 до 44 лет — права на частную собственность (57%) и свободу вероисповедания (30%). Пожилые респонденты чаще всего отмечали права на медпомощь и пенсии (52%) и реже говорили о важности бесплатного образования (58%).

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Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев связал популярность образования и здравоохранения в опросе с частью повседневности респондентов, а политические свободы были бы важны «во времена бурных потрясений». «Это не означает, что политические права и свободы в принципе менее важны, чем социальные права. Это означает, что для людей в данный момент в повседневности образование важнее, чем право собираться на митинги или организовывать политические партии», — заключил он.

10 июня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе ежегодного доклада президенту Владимиру Путину заявила, что 52% опрошенных Фондом общественного мнения россиян считают, что их права соблюдаются. По ее словам, десять лет назад такого мнения придерживались 32% респондентов. Число тех, кто критически оценил текущую ситуацию и считает, что права граждан не соблюдаются, сократилось с 63 до 36%, добавила Москалькова.

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