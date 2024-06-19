Путин заявил о планах запустить СПГ-проекты НОВАТЭКа во Вьетнаме

Путин также объявил о планах по созданию центра ядерных технологий во Вьетнаме. Президент России прилетит в Ханой из Пхеньяна после завершения визита в КНДР вечером 19 июня

Фото: Andrew Wong / Getty Images

НОВАТЭК намерен развернуть проекты по сжижению газа во Вьетнаме, сообщил президент Владимир Путин в статье для центрального печатного органа компартии Вьетнама «Нян зан» в преддверии своего визита в страну.

«Пока Группа «Газпром» занимается добычей газа во Вьетнаме, другая крупная российская компания НОВАТЭК планирует развернуть проекты по производству сжиженного газа (СПГ) на территории Вьетнама», — написал он.

Глава государства уточнил, что сейчас обе стороны изучают и реализуют инициативу по созданию Центра ядерных наук и технологий во Вьетнаме при поддержке российской группы «Росатом».

В октябре 2022 года глава компании Леонид Михельсон сообщил, что НОВАТЭК изучает возможность поставок СПГ во Вьетнам для существующих и новых электростанций.

«Есть там другой (проект). И там в принципе потребитель, электростанция, строится, в 2024 году вводится. И там есть существующая в этом же регионе, я как раз с министром говорил, она потребляет около 1 млрд куб. м газа, а у PetroVietnam падает собственная добыча, так что можно было бы как раз добавлять туда (газ). Весь вопрос в стоимости», — сказал миллиардер. По его словам, НОВАТЭК также изучает возможность строительства терминала СПГ во Вьетнаме.

19 июня Путин отправится с двухдневным государственным визитом во Вьетнам, это поездка станет его пятым посещением страны. Он прилетит в Ханой из Пхеньяна вечером после завершения визита в КНДР.

Президент приедет по приглашению генсека Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. В Ханое запланированы встречи с ним, а также с президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

Стороны обсудят перспективы дальнейшего развития партнерства между Россией и Вьетнамом в торгово-экономической, гуманитарной и научно-технологической областях. По итогам переговоров планируется подписать несколько двусторонних документов.