Верховный суд Израиля отменил спорную поправку о судебной реформе

Поправка, которая ограничивала полномочия суда по пересмотру решений кабмина и кнессета, вызвала большой резонанс, весной и летом 2023 года в Израиле проходили массовые протесты

Верховный суд Израиля отменил спорную поправку, которая в рамках судебной реформы существенно ограничивала его полномочия, передает Bloomberg.

За то, чтобы признать ее необоснованной проголосовали восемь судей из 15. В решении суда говорится, что поправка наносит «серьезный и беспрецедентный ущерб основополагающим характеристикам Государства Израиль как демократического государства».

«Это исторический день — огромная общественная победа тех, кто стремится к демократии», — говорится в заявлении либерального Движения за качественное правительство в Израиле. Решение показало правительству и министрам, что в Израиле «есть демократия и существует разделение властей».

Как отмечает Detaly.co.il, суд впервые в истории Изриля признал недействительной поправку к Основному закону. Она лишала Верховный суд и суды других инстанций возможности отменять решения правительства, министров и кнессета на основе «принципа разумности», то есть если решение является необоснованным и неразумным.

Поправка был принята в июле 2023 года, за нее голосовали только члены правящей коалиции. Она была одной из основных частей судебной реформы, проводимой коалицией премьера Биньямина Нетаньяху. Реформа вызвала большой резонанс, весной и летом 2023 года в стране проходили массовые протесты, которые ослабли после нападения боевиков ХАМАС 7 октября. Военные и представители служб безопасности предупреждали, что раскол, к которому привело продвижение судебной реформы, ослабляет общество и армию.

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