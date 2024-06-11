Рискнет ли Израиль начать в Ливане войну против «Хезболлы» Военный кабинет предупредил о возможности наземной операции против проиранской группировки

На фоне активизации обстрелов со стороны «Хезболлы» власти Израиля грозят масштабной операцией против группировки: ЦАХАЛ уже наносит удары вглубь Ливана. Чем опасна эскалация и может ли Ливан стать второй Газой — разбирался РБК

Фото: Ayal Margolin / Reuters

Как Израиль готовится к возможной операции в Ливане

С октября прошлого года, когда началась война между Израилем и ХАМАС, проиранская шиитская группировка «Хезболла» регулярно наносит удары по северным израильским районам, а Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреливает позиции группировки. Из-за этого свои дома были вынуждены покинуть около 60 тыс. израильтян и более 90 тыс. ливанцев. В начале июня ракетные удары «Хезболлы» привели к сильным лесным пожарам в Израиле.

Еще в апреле ЦАХАЛ заявила о готовности «перейти от обороны к нападению», а 4 июня начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви анонсировал скорое наступление в приграничных районах. Халеви заверил, что вооруженные силы прошли интенсивную подготовку и готовы к операции. На следующий день на эту тему публично высказался и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Во время встречи с военнослужащими и пожарными в приграничном городе Кирьят-Шмона он заявил: «Тот, кто думает, что будет наносить по нам удар, а мы будем сидеть сложа руки, совершает большую ошибку. Мы готовы к очень мощным действиям на севере».

Заместитель генерального секретаря «Хезболлы» Наим Кассем заявил телеканалу Al Jazeera 4 июня, что группировка не остановится до тех пор, пока не прекратится война в секторе Газа. «Если Израиль хочет вести тотальную войну, мы готовы к ней», — предупредил он.

В следующие дни напряженность на израильско-ливанской границе продолжала расти: израильские военные регулярно перехватывают ракеты и дроны над опустевшими городами на севере Израиля, а 11 июня впервые с января ракетная тревога была объявлена в портовом городе Хайфа. Боевики «Хезболлы», запуская ракеты, очевидно, нарушают резолюцию № 1701 СБ ООН 2006 года, согласно которой к югу от реки Литани (протекает примерно в 30 км от границы с Израилем) не должны находиться никакие вооруженные формирования, кроме сил ООН и армии Ливана.

В свою очередь, ЦАХАЛ стала наносить удары не только по приграничным районам на юге Ливана, но и далеко вглубь его территории. В ночь на 11 июня ВВС Израиля нанесли удар по военному комплексу отряда 4400 «Хезболлы» в административном районе Эль-Хирмиль на северо-востоке страны, примерно в 130 км от границы. По словам военных, этот отряд занимался контрабандой оружия. В «Хезболле» сообщили, что в результате израильского авианалета погибли три члена группировки. В ответ в то же утро «Хезболла» выпустила около 50 ракет по Голанским высотам; большую часть перехватила израильская ПВО, остальные упали в пустынной местности, и никто не пострадал.

В преддверии готовящейся операции в Ливане Израиль также интенсифицировал авиаудары по Сирии, целями которых стали военные объекты, логистические цепочки и руководство Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «Хезболлы», сообщает Reuters со ссылкой на источник. В начале июня ЦАХАЛ удалось ликвидировать советника КСИР и «укрепленный оружейный объект» в Алеппо, а в мае — уничтожить колонну грузовиков, которые везли компоненты для производства ракет в Ливан.

Чем опасна война между «Хезболлой» и Израилем

Ситуация на израильско-ливанской границе, пожалуй, наиболее напряженная со Второй ливанской войны 2006 года, начавшейся после того, как боевики «Хезболлы» убили трех и взяли в заложники двух военнослужащих израильского пограничного патруля. Тогда в боевых действиях, которые продолжались с 12 июля по 14 августа, погибли 100 израильских военнослужащих и около 500 боевиков «Хезболлы». Война также привела к масштабным разрушениям на юге Ливана. После ее окончания и была принята упомянутая резолюция № 1701 СБ ООН.

Не последнюю роль в готовности военного кабинета начать операцию против «Хезболлы» может сыграть внутриполитическая ситуация в самом Израиле, сказал РБК научный руководитель Центра внешнеполитического сотрудничества им Е.М. Примакова Руслан Мамедов. 9 июня лидер израильской оппозиции Бенни Ганц покинул военный кабинет и призвал премьера провести досрочные выборы.

Более того, в последние недели у израильского премьера возникли разногласия и с крайне правыми политиками — союзниками по правящей коалиции, правда по иному поводу. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир (партия «Оцма Йехудит») и министр финансов Бецалель Смотрич («Религиозный сионизм») пригрозили, что их партии покинут правящую коалицию, если Нетаньяху пойдет на соглашение о перемирии с ХАМАС, проект которого был представлен президентом США Джо Байденом 31 мая.

Развал коалиции повлечет за собой досрочные выборы, на которых у Нетаньяху довольно скромные шансы: судя по недавним опросам общественного мнения, избиратели отдают предпочтение оппозиционным силам и Бени Ганцу в качестве нового премьера. Война с «Хезболлой» может сохранить на плаву правящую коалицию, поскольку Бен Гвир и Смотрич неоднократно высказывались за расширение операции в секторе Газа на юг Ливана.

«Заявления Израиля о готовности к боевым действиям против «Хезболлы» можно было назвать бряцанием оружием полгода назад. Но сейчас видно, что Израиль не добился своих целей в борьбе против ХАМАС и для того, чтобы и дальше удерживать власть, правительству Нетаньяху и ему лично необходимо раскручивать спираль эскалации», — предположил Мамедов.

Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская считает не очень высокой вероятность начала масштабной операции против «Хезболлы». Подобный шаг вынудит ЦАХАЛ вести войну на несколько фронтов, к чему израильская армия вряд ли готова. Кроме того, военный потенциал «Хезболлы» значительно выше, чем у ХАМАС.

В частности, по данным американского Центра стратегических и международных исследований, численность ливанской группировки составляет приблизительно 50 тыс. человек — 30 тыс. действующих бойцов и до 20 тыс. резервистов. Силы «Хезболлы» преимущественно состоят из пехоты, но оснащены в том числе танками Т-72, Т-54/55 и Т-62. Ливанская группировка также располагает значительным арсеналом в 120–200 тыс. управляемых баллистических ракет малой дальности, неуправляемых баллистических ракет малой и средней дальности, а также неуправляемых ракет малой и большой дальности.

Самарская напомнила, что региональные и международные игроки предпринимают дипломатические усилия, чтобы предотвратить разрастание боевых действий. Еще в феврале Франция направила Ливану проект соглашения о прекращении боевых действий между Израилем и «Хезболлой», предусматривающий демилитаризацию юга Ливана и делимитацию межгосударственной границы при поддержке миротворческих сил ООН. Ситуация на израильско-ливанской границе также стала предметом обсуждения во время визита главы Центрального командования ВС США генерала Эрика Куриллы в Израиль в минувшие выходные.

«В целом, в случае сохранения напряженности на нынешнем уровне — без существенной эскалации с одной из сторон, вероятность более масштабных военных действий остается невысокой. Впрочем, в нынешних условиях сложно в полной мере исключать любой из сценариев», — заключила Самарская.

Наземная операция Израиля в Ливане повлечет за собой серьезные жертвы с обеих сторон, прогнозирует Мамедов. Более того, в боевые действия практически наверняка включатся другие проиранские негосударственные акторы в Сирии и Ираке, входящие в «ось сопротивления», и эти риски могут стать для Израиля одним из сдерживающих факторов.

Какие группировки входят в проиранскую «ось сопротивления»: «Хезболла» (Ливан),

«Ансар Аллах» (Йемен),

«Исламское сопротивление в Ираке»,

«Силы народной мобилизации» («Хашд аш-Шааби», Ирак),

ХАМАС и «Исламский джихад» (последняя организация признана террористической и запрещена в России),

шиитское ополчение в Сирии.

Другим ключевым фактором станет внутриполитический раскол в самом Ливане. «Конфигурация ливанских внутриполитических сил настолько сложная, что отдельная часть элит в стране не решается ее нарушить. Но, безусловно, если Израиль вторгнется в Ливан, это кого-то сплотит вокруг «Хезболлы», но в остальном спровоцирует глубокий внутренний раскол, поскольку часть политических сил возложит ответственность за случившееся на «Хезболлу», — резюмировал Мамедов.