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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЦБ Израиля призвал евреев-ортодоксов пойти в армию для блага экономики

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Евреи-ортодоксы освобождены от службы в армии и чаще всего живут на пособия от государства, но война Израиля и ХАМАС привела к нехватке военных кадров и нагрузке на экономику. В итоге встал вопрос о призыве ортодоксов
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Война Израиля и ХАМАС выявила нехватку военных кадров и усилила нагрузку на экономику страны, для решения существующих проблем можно было бы призвать в армию ортодоксальных евреев, которые освобождены от службы, заявили в Банке Израиля.

«Расширение круга военнослужащих за счет включения [в их число] ультраортодоксального населения <...> позволит удовлетворить растущие потребности в [области] обороны, одновременно смягчив воздействие на кадры и экономику», — сказано в заявлении (цитата по Reuters).

Община ортодоксальных евреев в Израиле называется Харедим. В 1948 году, когда был создан Израиль, первый премьер-министр страны Давид Бен-Гурион освободил около 400 студентов от военной службы, чтобы они могли посвятить себя изучению религии. В армии Израиля служат в течение трех лет все мужчины и женщины старше 18 лет, кроме представителей общины Харедим (а также арабов).

Как отмечает Reuters, сейчас ортодоксальные евреи составляют более 13% населения Израиля (его численность — около 10 млн человек), и ожидается, что их число к 2035-му вырастет до 19% из-за высокого уровня рождаемости.

Помимо освобождения от службы в армии членам Харедим предоставляются льготы, в частности, мужчинам, которые продолжаются заниматься изучением Торы в семинариях, положены государственные пособия, также они живут на пожертвования и зарплаты жен. Меньшая часть из них добровольно служат в армии.

The Times of Israel отмечает, что вопрос о том, должны ли мужчины из Харедим служить в армии, во внутренней политике Израиля возникает последнюю четверть века, и для действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опасен тем, что в парламенте он отчасти опирается на поддержку именно партий членов Харедим.

В 2017-м Верховный суд определил полное освобождение от военной службы для ортодоксальных студентов дискриминационным и незаконным, однако правительство выпускало постановления, не позволявшие призывать их в армию. 31 марта истекает срок действия подобного документа.

Согласно мартовскому решению Верховного суда, с 1 апреля будет приостановлено выделение пособий для студентов призывного возраста из общины. С этого же момента может начаться и призыв мужчин Харедим в армию, так как откладывающий это документ не будет действовать. Правительство Нетаньяху просило у суда отсрочку 30 дней, чтобы продолжить работу над законопроектом по вопросу призыва ортодоксов, но суд отказал в ней.

За призыв Харедим в армию высказывались экс-премьер Израиля и лидер оппозиции Яир Лапид, член военного кабинета Бенни Ганц. Нетаньяху тоже допускал, что освобождение ортодоксов от призыва будет отменено.

Лидеры Харедим пригрозили массовыми протестами и отъездом ортодоксов из Израиля в случае отмены привилегий. «Если они заставят нас пойти в армию, мы все переедем за границу», — сказал ранее в марте главный раввин Израиля Ицхак Йосеф.

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Израиль евреи Иудаизм ЦАХАЛ
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