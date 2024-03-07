Чешский миллиардер назвал условие помощи Украине с оружием

Чешский оборонный гигант планирует задействовать мощности и рабочих на Украине для запуска нескольких совместных предприятий. Ранее аналогичные сделки заключила немецкая Rheinmetall, Москва предупредила: её завод станет целью

Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

Чешский промышленно-технологический холдинг Czechoslovak Group (CSG) хочет инвестировать «сотни миллионов евро» в строительство на Украине предприятия по выпуску тяжелой техники, артиллерийских и танковых снарядов. Об этом заявил гендиректор, миллиардер Михал Стрнад, передает Bloomberg.

Компания ведет переговоры с «Укроборонпром». «Если бы у нас было соглашение, мы бы передали наши технологии Украине. Таким образом, мы могли бы использовать их возможности и их людей для увеличения производства артиллерийских и танковых боеприпасов», — сказал Стрнад.

По его словам, обсуждается несколько проектов совместных предприятий, соглашение могут заключить в этом году, но до начала производства пройдет еще два-три года. Стрнад отметил, что сделки будут аналогичны соглашениям немецкого оборонного концерна Rheinmetall.

Czechoslovak Group после за два года полномасштабных боёв на Украине более чем в десять раз нарастила выпуск крупнокалиберных боеприпасов на своих заводах в Словакии, Испании и Сербии. Помимо снарядов, CSG производит военные и гражданские грузовики, бронетехнику и колесные самоходные гаубицы, а также модернизирует советские танки Т-72 для украинской армии. Компания — четвертый производитель по объему выпуска боеприпасов в Евросоюзе.

Состояние Стрнада — $2 млрд, по оценке Forbes.

К рупнейший производитель оружия в Германии Rheinmetall уже делает значительные инвестиции в украинскую оборонную промышленность. Концерн планирует построить на Украине собственный завод по выпуску боеприпасов и владеть долей 51%, а также арендовать украинские производства для выпуска танков.

В компании ранее оценивали стоимость открытия завода в $218 млн для производства 400 танков ежегодно. Эксперты сомневались, что такого объема выпуска удастся достичь: США сейчас производят ежегодно около 100 танков.

МИД России называл законной целью производство Rheinmetall. Российские власти критикуют западную военную помощь в адрес Украины.