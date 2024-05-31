В Чехии заявили о задержке финансирования поставок боеприпасов для ВСУ

Только пять стран выполнили финансовые обязательства в рамках чешской инициативы по поставке Украине боеприпасов. Об этом заявил представитель правительства Чехии по вопросам помощи Украине Томаш Копечный, передает Bloomberg.

Он рассказал, что финансирование поставок отстает от графика, поэтому передача снарядов Украине займет больше времени, чем ожидалось. Представитель Чехии призвал ускорить выделение средств, подчеркнув, что в закупке снарядов для Украины западные страны конкурируют с усилиями России по производству боеприпасов.

Чешская инициатива по поставке Украине боеприпасов была запущена после того, как стало понятно, что Евросоюз не успевает выполнить данное в прошлом марте обещание по поставкам Киеву 1 млн боеприпасов в течение года. По состоянию на апрель к ней присоединились 20 государств, но некоторые не захотели афишировать свое участие.

Чешские власти выступают как инициатор и посредник. В апреле в Праге сообщили, что союзники нашли в третьих странах более 1 млн снарядов, которые можно было бы закупить для поддержки Украины. По словам президента Чехии Петра Павела, первую партию из 180 тыс. боеприпасов Украина может получить в июне.

Российские власти осуждают поставки оружия и военной техники Украине. В Москве настаивают, что военная помощь Киеву не способствует мирному урегулированию конфликта.