При нападении на церковь в Дербенте неизвестные убили священника
Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что в церкви в Дербенте при нападении неизвестных был убит священник, отец Николай. Также убит охранник церкви. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) подтвердили, что в результате атак в Дагестане погиб священник.
«По поступившей мне информации, отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел», — написал он.
«[Другие] священники закрылись в церкви, ждут помощи», — добавил Хадулаев.
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда подтвердил, что пожилой протоиерей Николай Котельников был убит «зверским образом». Он был священнослужителем более 40 лет. Легойда сообщил, что патриарх Кирилл и «вся Русская Церковь молятся об упокоении отца Николая Котельникова и других погибших, а также о скорейшем выздоровлении раненых».
В Дербенте, по данным телеграм-канала Baza, была атакована церковь Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина. Затем нападавшие переместились к синагоге. В Махачкале был атакован пост ДПС на улице Ермошкина, на которой расположена синагога. Сообщалось о пожарах в этих религиозных зданиях.
В Дербенте погиб, по официальным данным, один силовик, еще один ранен. В Махачкале — один погибший и шестеро раненых. Источник телеграм-канала «112» сообщил о 23 пострадавших.
В МВД республики сообщили, что двоих из боевиков ликвидировали.
Следственный комитет по факту случившегося возбудил дела по ст. 205 УК (теракт).
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