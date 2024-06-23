При нападении на церковь в Дербенте неизвестные убили священника

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

В Дербенте погиб священник Русской православной церкви отец Николай Котельников, ему перерезали горло. В Дагестане произошло несколько нападений на силовиков и религиозные учреждения. Два боевика ликвидированы

Николай Котельников (Фото: Махачкалинская епархия РПЦ)

Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что в церкви в Дербенте при нападении неизвестных был убит священник, отец Николай. Также убит охранник церкви. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) подтвердили, что в результате атак в Дагестане погиб священник.

«По поступившей мне информации, отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел», — написал он.

«[Другие] священники закрылись в церкви, ждут помощи», — добавил Хадулаев.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда подтвердил, что пожилой протоиерей Николай Котельников был убит «зверским образом». Он был священнослужителем более 40 лет. Легойда сообщил, что патриарх Кирилл и «вся Русская Церковь молятся об упокоении отца Николая Котельникова и других погибших, а также о скорейшем выздоровлении раненых».

В Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и церковь Общество

В Дербенте, по данным телеграм-канала Baza, была атакована церковь Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина. Затем нападавшие переместились к синагоге. В Махачкале был атакован пост ДПС на улице Ермошкина, на которой расположена синагога. Сообщалось о пожарах в этих религиозных зданиях.

В Дербенте погиб, по официальным данным, один силовик, еще один ранен. В Махачкале — один погибший и шестеро раненых. Источник телеграм-канала «112» сообщил о 23 пострадавших.

В МВД республики сообщили, что двоих из боевиков ликвидировали.

Следственный комитет по факту случившегося возбудил дела по ст. 205 УК (теракт).