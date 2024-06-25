Орбан отказался блокировать вступление Украины в ЕС

В Люксембурге начинаются переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Орбан считает, что процесс, касающийся Киева, политически мотивирован и Брюсселю надо изучить последствия присоединения страны, где идут боевые действия

Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью медиагруппе Funke раскритиковал переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, но пообещал, что его страна не будет препятствовать присоединению Киева к блоку.

«Венгрия не согласна с этим процессом, но мы не блокируем его и поддерживаем начало переговоров», — сказал премьер (цитата по Tagesschau). Страна с 1 июля станет председателем Совета ЕС.

По мнению Орбана, переговоры представляют собой «чисто политически мотивированный процесс». «Сначала нам нужно изучить, каковы будут последствия, если мы примем в свои ряды страну в состоянии войны, границы которой на практике не ясны», — считает премьер. Ранее политик уже заявлял, что Украина не готова к вступлению в ЕС, так как часть ее территорий контролирует Россия.

Орбан также задался вопросом, как вхождение в состав ЕС «такой огромной страны» скажется на ситуации с сельским хозяйством.

Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз начинаются 25 июня в Люкембурге. В этот день состоится первая межправительственная конференция Украина — ЕС, а позднее Еврокомиссия начнет «скрининг» украинского законодательства (анализ на соответствие европейскому), писал «Интерфакс-Украина» со ссылкой на европейского дипломата. Также во вторник, по данным агентства, Совет ЕС должен утвердить текст соглашения по безопасности между Украиной и Евросоюзом.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что процесс вступления новых стран в ЕС будет основан на их заслугах, никаких «коротких путей» для этого не будет. Глава Евросовета Шарль Мишель допустил прием Украины в ЕС к 2030 году, после того как страна сделает «домашнюю работу».

В Кремле предположили, что переговоры с Украиной и Молдавией могут длиться годами и десятилетиями. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что расширение ЕС «может весьма и весьма негативно сказаться на перспективах существования» блока.