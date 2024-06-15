Бельгия назначила переговоры по вступлению в ЕС Украины и Молдавии на 25 июня

В ЕС назвали дату начала переговоров по присоединению Украины и Молдавии

Бельгийское председательство в ЕС назначило на 25 июня первые межправительственные конференции по вступлению Украины и Молдавии в блок после согласования переговорных рамок. Ранее этому препятствовала Венгрия

Послы Евросоюза принципиально согласовали переговорные рамки для обсуждения присоединения Украины и Молдавии к блоку, начало переговоров назначено на 25 июня, сообщает в X бельгийское председательство в ЕС.

«Послы в принципе согласились с переговорными рамками для переговоров о вступлении Украины и Молдавии. Бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции 25 июня», — говорится в публикации.

Euractiv пишет, что 25 июня в Люксембурге запланирована встреча министров по европейским делам. По данным издания, решение было принято после снятия Венгрией вето в связи с тем, что в рамки переговоров с Украиной добавлены дополнительные формулировки о национальных меньшинствах и защите языков.

До этого Politico и Financial Times писали, что начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, скорее всего, назначат на 25 июня, за несколько дней до перехода председательства от Бельгии к Венгрии.

Украина направила заявку о вступлении в ЕС в феврале 2022 года, после начала российской военной операции. Спустя несколько дней это сделали также Молдавия и Грузия. В июне того же года Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов, Грузии в этом статусе отказали (она стала кандидатом в декабре 2023-го).

Осенью 2023 года Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о присоединении Украины и Молдавии. В декабре того же года Брюссель принял решение начать переговоры. В начале июня этого года ЕК заявила, что страны выполнили условия вступления.

После определения точных тем переговоров Киев и Кишинев должны подготовиться к выполнению законов и стандартов ЕС, затем Еврокомиссия выносит заключение о готовности страны стать членом союза. Далее созывается межправительственная конференция, на которой все стороны подписывают договор о присоединении, который должен быть ратифицирован парламентами всех 27 стран — членов ЕС.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отмечала, что процесс присоединения будет основан на заслугах стран-кандидатов и никаких «коротких путей» для этого нет. Глава Евросовета Шарль Мишель допускал, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году.

В Молдавии говорили, что страна намерена вступить в ЕС вместе с Приднестровьем (республика в 1990-м году объявила об отделении, однако ее независимость не признается, там находятся российские миротворцы). Президент Майя Санду допускала, что присоединение к Евросоюзу может пройти в два этапа: сначала присоединится правобережье Днестра, а затем — приднестровский регион.

На 20 октября в Молдавии вместе с выборами президента назначен референдум о вхождении в ЕС. Жители Приднестровья могут проголосовать на избирательных участках на правом берегу.

В Кремле заявили, что никогда не были против членства Украины в ЕС, но подчеркнули, что этот вопрос требует повышенного внимания на фоне дискуссий об «усилении оборонной составляющей ЕС».