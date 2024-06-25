Штаб Трампа заявил о пытках экс-президента в тюрьме при фотографировании
Экс-президента США Дональда Трампа, проходящего по нескольким уголовным делам, во время фотографирования в тюрьме округа Фултон в Джорджии в прошлом году «пытали», говорится в электронном письме по сбору средств его предвыборным штабом, передает The Hill. Издание отмечает, что письмо с подобной информацией было отправлено еще и в мае.
«Я хочу, чтобы вы помнили, что они со мной сделали. Они пытали меня в тюрьме округа Фултон и сделали мое фото. Так угадайте что? Я нанес его на кружку, чтобы весь мир увидел!» — говорилось в сообщении.
В августе 2023-го Трампу в четвертый раз в том году предъявили обвинения — в попытке отменить его поражение на президентских выборах 2020 года в штате Джорджия. Свою вину он не признал. 22 августа кандидат в президенты прибыл в тюрьму округа Фултон, где прошел предарестные процедуры.
В тюрьме Трамп провел около 20 минут. Он сдал отпечатки пальцев, сфотографировался (получившийся снимок называется магшот) и взвесился (97,5 кг), полицейские измерили его рост (1,9 м). На фото Трамп намеренно не улыбался, чтобы выглядеть на снимке «вызывающе», рассказали CNN источники в команде политика. Он стал первым среди президентов США, которому сделали магшот.
Республиканец описывал свои ощущения в тюрьме как «неприятные» и говорил, что сотрудники правоохранительных служб штата Джорджия «настаивали» на том, чтобы сделать его магшот. Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента, продавал мерч с тюремным снимком своего отца. В частности, под фото было написано Free Trump («Освободите Трампа»).
Politico со ссылкой на источник, знакомый с финансовыми данными, сообщала, что на следующий день после ареста Трамп собрал рекордную на тот момент за сутки сумму пожертвований на свою предвыборную кампанию — $4,18 млн.
В конце мая суд присяжных в Уголовном суде Манхэттена (Нью-Йорк) признал Трампа виновным по еще одному делу — о фальсификации финансовой документации (34 пункта обвинения). Это дело связано с выплатами порноактрисе Сторми Дэниэлс. которые были замаскированы под оплату юридических услуг его адвоката Майклу Коэну, который и передал женщине деньги. Взамен она должна была молчать об отношениях с женатым Трампом.
Суд вынесет приговор 11 июля. Трамп после оглашения вердикта назвал судебный процесс позором и фальсификацией.
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