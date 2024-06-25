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Выборы президента США ,  
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Штаб Трампа заявил о пытках экс-президента в тюрьме при фотографировании

Штаб Трампа заявил о пытках экс-президента в тюрьме Фултона при фотографировании
Сюжет
Выборы президента США
Трамп в августе прошлого года попал в тюрьму в Джорджии из-за обвинений во вмешательстве в выборы в этом штате. Ему там сделали специальный снимок — магшот. Он стал первым из американских президентов, у кого есть тюремное фото
Магшот Дональда Трампа на рекламном экране
Магшот Дональда Трампа на рекламном экране (Фото: Vuk Valcic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Экс-президента США Дональда Трампа, проходящего по нескольким уголовным делам, во время фотографирования в тюрьме округа Фултон в Джорджии в прошлом году «пытали», говорится в электронном письме по сбору средств его предвыборным штабом, передает The Hill. Издание отмечает, что письмо с подобной информацией было отправлено еще и в мае.

«Я хочу, чтобы вы помнили, что они со мной сделали. Они пытали меня в тюрьме округа Фултон и сделали мое фото. Так угадайте что? Я нанес его на кружку, чтобы весь мир увидел!» — говорилось в сообщении.

В августе 2023-го Трампу в четвертый раз в том году предъявили обвинения — в попытке отменить его поражение на президентских выборах 2020 года в штате Джорджия. Свою вину он не признал. 22 августа кандидат в президенты прибыл в тюрьму округа Фултон, где прошел предарестные процедуры.

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Дональд Трамп

В тюрьме Трамп провел около 20 минут. Он сдал отпечатки пальцев, сфотографировался (получившийся снимок называется магшот) и взвесился (97,5 кг), полицейские измерили его рост (1,9 м). На фото Трамп намеренно не улыбался, чтобы выглядеть на снимке «вызывающе», рассказали CNN источники в команде политика. Он стал первым среди президентов США, которому сделали магшот.

Республиканец описывал свои ощущения в тюрьме как «неприятные» и говорил, что сотрудники правоохранительных служб штата Джорджия «настаивали» на том, чтобы сделать его магшот. Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента, продавал мерч с тюремным снимком своего отца. В частности, под фото было написано Free Trump («Освободите Трампа»).

Politico со ссылкой на источник, знакомый с финансовыми данными, сообщала, что на следующий день после ареста Трамп собрал рекордную на тот момент за сутки сумму пожертвований на свою предвыборную кампанию — $4,18 млн.

В конце мая суд присяжных в Уголовном суде Манхэттена (Нью-Йорк) признал Трампа виновным по еще одному делу — о фальсификации финансовой документации (34 пункта обвинения). Это дело связано с выплатами порноактрисе Сторми Дэниэлс. которые были замаскированы под оплату юридических услуг его адвоката Майклу Коэну, который и передал женщине деньги. Взамен она должна была молчать об отношениях с женатым Трампом.

Суд вынесет приговор 11 июля. Трамп после оглашения вердикта назвал судебный процесс позором и фальсификацией.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп тюрьма пытки
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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