Штаб Байдена выделил $50 млн на дискредитацию Трампа перед дебатами

Дональд Трамп (Фото: Andrew Kelly / Reuters)

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена намерен потратить $50 млн на дискредитацию республиканского кандидата Дональда Трампа в колеблющихся штатах перед первыми дебатами, сообщает агентство Reuters.

В такую сумму обойдется рекламная кампания против Трампа, которую намерены запустить политтехнологи Байдена.

По данным агентства, с 17 июня штаб кандидата от демократов планирует запустить 30-секундный видеоролик в «колеблющихся» штатах. Основная цель — показать «контраст между двумя кандидатами».

«Эти выборы проходят между осужденным преступником, который борется только за себя, и президентом, который борется за вашу семью», — приводит слова из ролика агентство.

30 мая 2024 года суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Республиканец признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Вынесение приговора назначено на 11 июля 2024 года — за четыре дня до общенационального съезда Республиканской партии.

Reuters оценил вероятность того, что Трампа приговорят к тюрьме, как маловероятную, поскольку политик впервые привлекается к уголовной ответственности, причем за ненасильственное преступление. К тому же американская конституция не налагает ограничений на кандидатов в президенты на основании судимости. Поэтому Трамп, даже если его осудят, сможет как баллотироваться на президентский пост, так и занять его.

В США 5 ноября 2024 года пройдут 60-е по счету президентские выборы. Очередные выборы пройдут в США 5 ноября. Кандидаты — демократ Байден и республиканец Трамп, кандидатуры которых еще должны утвердить на общенациональных партийных съездах республиканцев (в июле) и демократов (в августе). Первые президентские дебаты пройдут 27 июня 2024 года.