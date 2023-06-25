Иосиф Пригожин рассказал о реакции на мемы о сходстве с основателем ЧВК

Иосиф Пригожин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Мемы помогают людям справиться со стрессом, заявил «РИА Новости» продюсер Иосиф Пригожин.

«Без юмора жить невозможно. Если не смотреть на какие-то вещи хотя бы через окошко юмора, то можно свихнуться окончательно и бесповоротно. Наверное, юмор и мемы помогали ослабить эту напряженность, в которой находились все», — ответил он на вопрос про мемы, где продюсера путают с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Продюсер отметил, что такие шутки не показались ему смешными. «Мне было не смешно. Это даже не смех сквозь слезы. Это было большое беспокойство вчера. И то, что я в этой ситуации был как бы закольцован, я даже не знаю, как реагировать», — сказал он.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в ударе по лагерю частной военной компании и пообещал ответ в виде «марша справедливости» и похода на Москву. Минобороны назвало его обвинения не соответствующими действительности и обвинило в провокации. Против Пригожина завели дело по факту организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК). На следующий день Пригожин заявил о блокировке его силами Ростова-на-Дону и контроле над военными объектами.



К вечеру субботы, 24 июня, ЧВК отказалась от похода на столицу, Пригожин сообщил, что колонны вагнеровцев уйдут в тыловые лагеря. В Кремле пояснили, что урегулировать ситуацию удалось при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным. Дело об организации вооруженного мятежа против бизнесмена прекратят, а сам он сможет уехать в Белоруссию. В ночь на 25 июня колонна ЧВК «Вагнер» покинула Ростов-на-Дону.