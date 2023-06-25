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Лукашенко поговорил с Путиным и Назарбаевым

Президент Белоруссии Лукашенко поговорил по телефону с Путиным и Назарбаевым
Утром 24 июня Путин рассказал о ситуации в России из-за действий Пригожина, Лукашенко предложил вести переговоры, они закончились соглашением об отказе ЧВК от «марша справедливости». После лидеры стран созвонились вновь
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: БелТА / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром 25 июня провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Лукашенко и Путин разговаривали также накануне, обсуждая ситуацию в России, сложившуюся из-за действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Лукашенко вел переговоры с последним, в результате сторонам удалось договориться, Пригожин объявил, что вагнеровцы возвращаются в тыловые лагеря.

Также Лукашенко поговорил по телефону с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Они обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения.

Утром 24 июня Пригожин объявил, что бойцы «Вагнера» контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону, собираются «идти на Москву» и требуют «выдать» им главу Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. За несколько часов до этого он обвинил российское «военное руководство» в ударе по лагерю ЧВК. В Минобороны его обвинения опровергли и назвали провокацией. Против бизнесмена завели дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК), а Путин обвинил его в предательстве.

Российский президент обсудил происходящее с Лукашенко. Как рассказывали в Кремле, во время разговора белорусский лидер предложил стать посредником в переговорах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Лукашенко около 20 лет лично знаком с Пригожиным.

Белорусский президент вел переговоры с основателем «Вагнера», и к вечеру стороны достигли договоренности «с гарантиями безопасности» для бойцов ЧВК. Пригожин заявил, что вагнеровцы прекратили движение в сторону столицы, развернулись и направились в тыловые лагеря.

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После завершения переговоров Путин и Лукашенко вновь созвонились, и президент России поблагодарил за помощь белорусского коллегу.

В Кремле заверили, что бойцов ЧВК не привлекут к ответственности, уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК) против Пригожина будет прекращено, а сам он сможет выехать в Белоруссию. Какую должность он займет там, в Кремле не уточняли.

Лукашенко поговорил с Путиным и Назарбаевым
Лукашенко поговорил с Путиным и Назарбаевым

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

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