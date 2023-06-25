Токаев провел заседание Совбеза из-за ситуации с ЧВК «Вагнер» в России

Токаев провел внеочередное заседание Совбеза из-за мятежа подразделений ЧВК «Вагнер» в России, на котором заслушал доклады министров и поручил быть готовыми реагировать на возможные угрозы возникновения кризисных ситуаций

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Илья Питалев / ТАСС)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел внеочередное заседание Совета безопасности страны из-за ситуации с ЧВК «Вагнер» в России, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе заседания Токаев заслушал доклады премьер-министра, генпрокурора, председателя Комитета национальной безопасности, министров обороны, внутренних и иностранных дел. Президент напомнил, что в телефонном разговоре с Владимиром Путиным он поддержал меры российских властей по наведению конституционного порядка и приветствовал достижение соглашения о прекращении военных действий.

«Несмотря на то, что произошедшее в России является ее внутренним делом, казахстанцы с обеспокоенностью восприняли ситуацию в дружественной стране, с которой Казахстан имеет самую протяженную границу в мире. Президент отметил, что Россия является стратегическим партнером Казахстана», — говорится в сообщении пресс-службы.

По итогам совещания Токаев поручил главам ведомств быть готовыми реагировать на возможные угрозы возникновения кризисных ситуаций и одобрил разработанный правительством оперативный план действий.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил «военное руководство» в ракетном обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответить, организовав «марш справедливости» и поход на Москву. В военном ведомстве заявили, что его обвинения не соответствуют действительности. Минобороны назвало действия бизнесмена провокацией.

Утром 24 июня Пригожин объявил о контроле над военными объектами в Ростове-на-Дону. Путин в телевизионном обращении назвал происходящее вооруженным мятежом и «ударом в спину» России. Следственное управление ФСБ завело в отношении Пригожина уголовное дело по статье об организации мятежа (ст. 279 УК).

В тот же день российский президент созвонился с президентами Белоруссии Александром Лукашенко и Казахстана Токаевым. В пресс-службе последнего по итогам разговора назвали события внутренним делом России и подчеркнули, что «конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране».

К вечеру субботы ЧВК отказалась от похода на столицу, а Пригожин сообщил, что колонны вагнеровцев уйдут в тыловые лагеря. В Кремле пояснили, что урегулировать ситуацию удалось благодаря посредничеству белорусского президента, который провел переговоры с Пригожиным. Дело против бизнесмена прекратят, а сам он сможет выехать в Белоруссию под гарантию Путина, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ночь на 25 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об уходе вагнеровцев из Ростова-на-Дону.