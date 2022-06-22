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Военная операция на Украине ,  
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Пророссийские власти Запорожья призвали ликвидировать границу с Россией

Фото: Минобороны РФ / AP
Фото: Минобороны РФ / AP

Граница между Россией и южными регионами Украины должна быть ликвидирована. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, передает «РИА Новости».

Рогов мотивировал это тем, что у 73–85% жителей Украины есть родственники в России. Он сравнил границу между двумя странами с Берлинской стеной, когда у 60–68% жителей Восточного Берлина и ГДР были родственники в Западном Берлине и ФРГ.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Он напомнил, что немцы не проводили референдум, а просто снесли Берлинскую стену и стали жить в едином государстве. «Мы ничем не хуже немцев», — заявил Рогов.

В марте Минобороны России сообщало о взятии под свой контроль части территории Запорожской области, не включая областной центр. Это города Энергодар, Васильевка, Мелитополь, Бердянск и другие населенные пункты. Сейчас в городах Запорожья действует военная комендатура. В регионе ввели в оборот российский рубль, а в некоторых городах, в том числе в Мелитополе, начали вещать российские телеканалы.



Пророссийские власти Запорожья высказывались за вхождение региона в состав России после проведения референдума. По словам Рогова, референдум должен пройти уже в этом году. В Кремле отмечали, что этот вопрос должны решать сами жители региона.

Зеленский предупреждал, что Киев выйдет из переговорного процесса с Москвой при проведении референдумов в занятых российскими войсками регионах страны.

Теги
Украина Запорожская область граница Военная операция на Украине

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