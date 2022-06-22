Пророссийские власти Запорожья призвали ликвидировать границу с Россией

Фото: Минобороны РФ / AP

Граница между Россией и южными регионами Украины должна быть ликвидирована. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, передает «РИА Новости».

Рогов мотивировал это тем, что у 73–85% жителей Украины есть родственники в России. Он сравнил границу между двумя странами с Берлинской стеной, когда у 60–68% жителей Восточного Берлина и ГДР были родственники в Западном Берлине и ФРГ.

Он напомнил, что немцы не проводили референдум, а просто снесли Берлинскую стену и стали жить в едином государстве. «Мы ничем не хуже немцев», — заявил Рогов.

В марте Минобороны России сообщало о взятии под свой контроль части территории Запорожской области, не включая областной центр. Это города Энергодар, Васильевка, Мелитополь, Бердянск и другие населенные пункты. Сейчас в городах Запорожья действует военная комендатура. В регионе ввели в оборот российский рубль, а в некоторых городах, в том числе в Мелитополе, начали вещать российские телеканалы.