«Коммерсантъ» узнал о планах по «безопасному городу» у границ с Украиной

МЧС рассчитывает на получение 15 млрд руб. из федерального бюджета на развертывание системы безопасности в Крыму, Белгородской и Воронежской областях. Она будет анализировать данные для выявления угроз диверсий

Фото: Steffi Loos / Getty Images

МЧС в ряде приграничных с Украиной регионах планирует запустить пилотную версию системы «Безопасный город» из-за риска диверсий, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к проекту источники.

Систему планируется в течение полутора лет развернуть в Крыму, Севастополе, Воронежской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае, на эти цели из федерального бюджета следует направить 15 млрд руб., рассчитывают в министерстве. В «Безопасный город» входят мониторинг экологического состояния, промышленные датчики движения, камеры видеонаблюдения и специализированное программное обеспечение.

Ключевой элемент системы — видеоаналитика, способная распознавать аварии, оружие или драки, указал источник издания на рынке «умных» систем видеонаблюдения.

Собеседник газеты в МЧС отметил, что внедрение системы приобрело «чрезвычайную актуальность» на фоне спецоперации на Украине и из-за «кратно увеличившихся угроз диверсионных атак на объекты гражданской инфраструктуры». По его словам, «Безопасный город» поможет снизить «последствия угроз населению и гражданской инфраструктуре», а также обеспечить «оперативное принятие решений».

Разработку «Безопасного города» в министерстве начали восемь лет назад — в 2014 году, техническим оператором стал «Ростех». В качестве задач для системы определили агрегацию данных о происшествиях, источник газеты в МЧС пояснял, что диспетчеры сейчас не имеют готовых сценариев для реагирования, власти муниципалитетов могут скрыть информацию о, например, лесном пожаре ради собственной выгоды, и тогда возгорание становится большим пожаром.

К 2020 году о запуске системы отчитались 12 регионов, тогда на создание сегментов «Безопасного города» из региональных бюджетов выделили более 16 млрд руб. Расходы на создание всей системы оценивались в 150 млрд руб., в министерстве предложили модернизировать ее и интегрировать в новую госинформсистему (ГИС), на которую до 2030 года потребуется еще 97 млрд руб.

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Инициативу при этом критиковали в Минэкономики, указывая, что затраты частных предприятий станут «весьма существенными», писала газета в начале февраля. Собеседник издания уточнил, что в итоге финансирование проекта одобрено не было. МЧС теперь предложило запустить пилотную версию проекта на приграничных территориях для демонстрации эффективности системы.

На сайте МЧС указано, что «Безопасный город» планируется внедрить в качестве «комплекса систем управления рисками» от вероятных внешних угроз в экологической, техногенной, природной, социально-биологической, криминальных сферах. В министерстве подчеркнули, что настаивают именно на превентивной направленности «Безопасного города», отмечая при этом, что название условно, поскольку в сельской местности также выявлен «высокий уровень рисков» техногенного и природного характера.

«Смысл проекта не столько зафиксировать факт происшествия, сколько предупредить его, узнать, что беда надвигается до ее непосредственного момента появления», — сказано в сообщении.

В «Ростехе» также планировали в рамках «Большого города» создать специальное ПО для прогнозирования митингов и беспорядков, пользоваться ею смогут региональные и муниципальные органы исполнительной власти. Система сможет анализировать публикации в СМИ и соцсетях и данные с «умных камер». В случае если беспорядки уже начались, то искусственный интеллект изучит количество их участников и сотрудников полиции, поведение зачинщиков и направления движения толпы.