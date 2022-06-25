Президент Литвы выступил против компромисса с Россией по вопросу транзита в Калининград

Президент Литвы выступил против компромисса с Россией по транзиту

Президент Литвы призвал правительство срочно начать консультации с Еврокомиссией, чтобы осуществление антироссийских санкций не наносило ущерба ни интересам Литвы, но было болезненным для России

Гитанас Науседа (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Президент Литвы Гинтарас Науседа принял решение не идти на уступки России по вопросу транзита в Калининградскую область.

«Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть и речи о каких-либо «коридорах», — написал он в соцсетях.

Науседа уже обсудил вопрос транзита с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Совершенно ясно, что Литва должна применять и будет применять санкции ЕС», — подчеркнул президент.

Он добавил, что правительство Литвы должно срочно начать консультации с Еврокомиссией, чтобы осуществление антироссийских санкций не наносило ущерба ни интересам Литвы, ни международным соглашениям, но было болезненным для России.

Европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс ранее 25 июня сообщил, что Еврокомиссия обсуждает проект документа, разрешающего перевозку товаров, находящихся под санкциями, из России в Калининградскую область через территорию ЕС.

При этом он напомнил о праве вето у Литвы, которое она может применить для предотвращения «серьезного политического кризиса» в стране.

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Ауштрявичюс отправил письмо фон дер Ляйен и главе евродипломатии Жозепу Боррелю, в котором заявил, что «доверие и надежность политики ЕС неотделимы от полного осуществления санкций без исключения Калининградской области».

25 июня состоялась встреча президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. В ходе переговоров президент Белоруссии заявил, что считает действия Литвы по запрету транзита в Калининградскую область сравнимыми с объявлением войны.

Литва 18 июня прекратила транзитные поставки в Калининградскую область для большого перечня товаров, объяснил эту меру исполнением европейских санкций, вступивших в силу 17 июня.

В перечень вошли продукты из железа, стали и других металлов, удобрения, лес, стеклотара, цемент, установки для сжижения природного газа, изделия из чугуна, чистопородные лошади, сигары, парфюмерия и др.

Кремль счел эти меры незаконными. МИД России 21 июня вызвал посла ЕС Маркуса Эдерера, который заверил, что о блокаде Калининградской области речь не идет, и попросил решить вопрос дипломатическим путем.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев сообщил, что Москва прорабатывает ответ на «враждебные действия». Представитель МИДа Мария Захарова указала, что возможный ответ на ограничение транзита будет лежать не в дипломатической, а в практической плоскости.