Байден выступил против инвестиций G7 в иностранные топливные проекты

По данным Bloomberg, Германия пытается убедить G7 отказаться от обязательства сократить инвестиции в иностранные проекты по добыче ископаемого топлива. Представитель Белого дома заявил, что Байден не считает это «верным курсом»

Джо Байден (Фото: Gemunu Amarasinghe / AP)

Президент США Джо Байден не считает верными инвестиции в ископаемое топливо за пределами стран G7, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Так он прокомментировал информацию Bloomberg о стремлении ФРГ убедить страны G7 отказаться от обязательства сократить инвестиции в иностранные проекты по добыче ископаемого топлива к концу года.

«Президент четко говорил, что не считает эти инвестиции (в ископаемое топливо. — РБК) верным курсом. Мне неизвестно о том, что произошло изменение данной политики», — сказал Кирби.

По данным Bloomberg, Германия из-за ситуации на Украине настаивает на том, чтобы страны G7 отказались от обязательств относительно сокращения финансирования зарубежных проектов по добыче ископаемого топлива. В документе, имеющемся в распоряжении агентства, говорится, что «G7 необходимо признать, что поддерживаемые государством инвестиции в газовый сектор необходимы в качестве временного ответа на текущий энергетический кризис».

Текст остается в стадии обсуждения и может быть изменен до того, как лидеры G7 проведут саммит в Германии, уточняет агентство.

Источник Bloomberg, знакомый с обсуждением проекта, сказал, что Италия не выступала против предложения Германии, так как сильно зависит от российского газа.

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После начала российской спецоперации на Украине западные страны, в том числе ЕС и США, ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций. Ограничения затронули энергетическую отрасль, а цены на газ и нефть достигли рекордных значений.

В середине июня «Газпром» заявил о сокращении прокачки газа по «Северному потоку-1» в связи с задержкой ремонта агрегатов со стороны компании Siemens (она в середине мая решила уйти с российского рынка). В компании пояснили, что турбины находятся на ремонте в Канаде, их вывоз оттуда затруднен из-за санкций. Объем поставок уменьшился до 100 млн куб. м в сутки при плановом объеме 167 млн куб. м. 15 июня в «Газпроме» сообщили, что объем прокачки снизится до 67 млн куб. м.

После этого власти Германии решили увеличить нагрузку на угольные электростанции и сократить использование газа в промышленности, чтобы нарастить запасы топлива на зимний период. «Потребление газа должно продолжать падать, поэтому необходимо хранить больше газа в хранилищах, иначе зимой будет очень тяжело», — говорил министр энергетики ФРГ Роберт Хабек.

Из-за риска нехватки газа кабмин Нидерландов также принял решение отменить ограничение на работу угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год. «В скором времени кабинет министров предложит дополнительные меры по сокращению выбросов CO 2 и компенсации выбросов угольных электростанций», — уточнял министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен.

Reuters сообщал, что о возобновлении работы угольных электростанций также задумались власти Италии, Дании и Австрии.