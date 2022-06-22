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Бизнес ,  

WSJ узнала о желании Байдена отменить топливный налог в США

Байден несколько месяцев обсуждал с советниками временную отмену налога на бензин, который составляет 18,4 цента за галлон. Однако инициатива может столкнуться с препятствиями в конгрессе
Фото: Gene J. Puskar / AP
Фото: Gene J. Puskar / AP

Президент США Джо Байден призовет приостановить действие федерального налога на бензин в размере 18,4 цента за галлон (3,785 литра). Об этом сообщают The Wall Street Journal и Reuters со ссылкой на источники.

Байден на протяжении нескольких месяцев обсуждал вопрос с советниками, пишет WSJ. По данным газеты, он объявит об этом в среду, 22 июня. В Белом доме заявили, что в этот день президент выступит с комментариями по поводу цен на бензин, но не привели подробностей.

Ранее на этой неделе американский лидер заявил, что правительство может временно отказаться от акциза на топливо, поскольку в стране растут цены на бензин и инфляция. Однако, пишет Reuters, инициативу могут не одобрить многие конгрессмены, в том числе демократы.

США призвали производителей нефти и газа нарастить добычу
Бизнес
Фото:Eric Gay / AP

Губернатор Мичигана, демократ Гретхен Уитмер, ранее призвала Байдена поддержать отмену налога на бензин, заявив, что «это принесет реальное и немедленное облегчение без ущерба для способности федерального правительства инвестировать в инфраструктуру». С этим не согласен глава комитета палаты представителей конгресса США по транспорту и инфраструктуре Питер де Фацио, по словам которого инициатива «пробьет многомиллиардную дыру» в бюджете.

Против приостановки действия налога на бензин выступает Республиканская партия. В феврале лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл раскритиковал эту идею, поддержанную некоторыми демократами, заявив, что «они провели целый год, ведя священную войну с доступной американской энергетикой».

На прошлой неделе, по данным Американской автомобильной ассоциации (ААА), средняя стоимость бензина в США составила $5 за галлон. На этом фоне власти призвали производителей нефти и газа во всем мире нарастить добычу энергоресурсов. Байден ранее обратился к американским нефтеперерабатывающим предприятиям с требованием увеличить производство, заявив, что в таких условиях их «исторически высокая» прибыль неприемлема.

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12 июня Байден заявил, что рост цен на бензин в США стал «побочным продуктом» помощи Украине. По его словам, власти прилагают усилия, чтобы справиться с ситуацией, однако «какое-то время» американцам придется с этим жить.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джо Байден бензин налог топливо

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