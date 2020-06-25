Лукашенко пообещал обсудить с Путиным «вмешательство России в выборы»

Александр Лукашенко (Фото: Nikolai Petrov / BelTA / AP)

Во внутренние дела Белоруссии, в том числе предвыборную кампанию, идет вмешательство: в Сети распространяются «жуткие фейки», с помощью которых хотят дискредитировать власть. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Сегодня мне доложили, хотя это было давно, никто не докладывал, что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет», — заявил Лукашенко.

По его словам, люди, не разбирающиеся в банковских документах, верят подобным сообщениям. «Люди же не понимают, что это такое. <...> Кстати, это подбрасывается структурами «бабичевскими», «незыгарями» из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это», — заявил Лукашенко.

По его словам, «кукловоды», занимающиеся вмешательством во внутренние дела Белоруссии, находятся «и с одной, и с другой стороны». «И в Польше живут, и из России подкидывают. <...> Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что планирует обсудить это с президентом России Владимиром Путиным.