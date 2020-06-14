Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
Серийный предприниматель: как заработать $1 млрд на soft skills РБК и Barrett, 08:35 В Москву прибыла военная техника для участия в параде Победы Общество, 08:19 Манфред Кетс де Врис — РБК Pro: «Лидерам компаний платят слишком много» Pro, 08:00 Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле «дочки Газпрома» Политика, 07:59 В поселке Еврейской АО ввели режим локальной ЧС после сильного града Общество, 07:53 В Красноярском крае пострадали два человека при взрыве баллона в гаражах Общество, 07:28 Академик РАН допустил мутацию коронавируса в более агрессивные формы Общество, 07:06 Вильфанд назвал сроки возвращения в Россию второй волны тепла Общество, 06:45 Два способа инвестировать в долларах с минимальными рисками РБК и БКС, 06:17 В Канаде закрыли нефтепровод Trans Mountain из-за разлива нефти Экономика, 06:16 Жириновский предложил повысить минимальную зарплату в России Общество, 05:36 Власти Мексики конфисковали более 4 тонн наркотиков на границе с США Общество, 05:34 Число погибших при взрыве цистерны в Китае увеличилось до 19 человек Общество, 05:04 Компанию Баффета заподозрили в поддержке протестов из-за кирпичей Политика, 04:42
Политика ,  
0 

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле «дочки Газпрома»

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт рассказала о даче признательных показаний задержанными по делу Белгазпромбанка. Александру Лукашенко запугивание потенциальных участников выборов не нужно, заявила она
Газпром GAZP ₽196,74 -2,48% Купить
Наталья Эйсмонт
Наталья Эйсмонт (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт прокомментировала заявления, сделанные в интервью РБК оппозиционным политиком и бывшим председателем правления принадлежащего российским «Газпрому» и «Газпромбанку» Белгазпромбанка Виктором Бабарико. Он назвал прошедшие в банке 12 июня обыски рейдерским захватом.

Соперник Лукашенко назвал рейдерством обыски в «дочке» «Газпрома»
Политика
Виктор Бабарико

Эйсмонт отметила, что дела в отношении бывших и нынешних сотрудников банка, в рамках которых были задержаны 15 человек, были возбуждены «по серьезным статьям» — о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере и неуплате налогов в особо крупном размере. 

«Изъяты огромные суммы денег, ценные бумаги, золото, картины. 15 человек задержаны. И человек, у которого вы брали интервью, может быть, не знает, — все они дают признательные показания. В том числе и против него», — сообщила Эйсмонт РБК. Вопросы о подробностях дел она переадресовала в Комитет госконтроля.

О задержаниях стало известно 12 июня. Виктор Бабарико связал их со своей политической деятельностью и участием в кампании по выборам президента Белоруссии, которые состоятся 9 августа. «Вся логика происходящего подсказывает, что это процесс, направленный против меня», — сказал он РБК. По его словам, задержания его знакомых и друзей, у которых были найдены, как он заявляет, принадлежащие ему деньги, являются не только «кампанией устрашения», но и «рейдерским захватом» банка.

«Что касается устрашений, о которых заявляется. Могу вам сказать точно, что нынешнему президенту запугивание и давление как раз совсем не нужно, абсолютно. Более того — оно может быть во вред. Однако закон есть закон», — заявила РБК Эйсмонт.

Соперник Лукашенко — РБК: «Устрашение — малая часть того, что происходит»
Политика
Виктор Бабарико

Президент Александр Лукашенко также комментировал расследование в отношении деятельности сотрудников Белгазпромбанка. 12 июня он рассказал, что расследование велось с 2016 года, а сейчас оно активизировалось, так как была получена необходимая информация от зарубежных партнеров. Бабарико президент назвал «негодяем», а его выдвижение в президенты связал с расследованием. «Чего полез — потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести», — заявил белорусский лидер. Выборы президента страны намечены на 9 августа. 

Автор: Александр Атасунцев
При участии: Полина Химшиашвили
Теги: Белоруссия, Газпром, Виктор Бабарико, Александр Лукашенко
Материалы по теме
Соперник Лукашенко назвал рейдерством обыски в «дочке» «Газпрома»
Политика
В банк «Газпрома» пришли с обысками по делу соперника Лукашенко. Главное
Политика
Песков отверг слова Лукашенко о спонсирующих оппозицию олигархах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter