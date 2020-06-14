Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле «дочки Газпрома»

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт рассказала о даче признательных показаний задержанными по делу Белгазпромбанка. Александру Лукашенко запугивание потенциальных участников выборов не нужно, заявила она

Наталья Эйсмонт (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт прокомментировала заявления, сделанные в интервью РБК оппозиционным политиком и бывшим председателем правления принадлежащего российским «Газпрому» и «Газпромбанку» Белгазпромбанка Виктором Бабарико. Он назвал прошедшие в банке 12 июня обыски рейдерским захватом.

Эйсмонт отметила, что дела в отношении бывших и нынешних сотрудников банка, в рамках которых были задержаны 15 человек, были возбуждены «по серьезным статьям» — о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере и неуплате налогов в особо крупном размере.

«Изъяты огромные суммы денег, ценные бумаги, золото, картины. 15 человек задержаны. И человек, у которого вы брали интервью, может быть, не знает, — все они дают признательные показания. В том числе и против него», — сообщила Эйсмонт РБК. Вопросы о подробностях дел она переадресовала в Комитет госконтроля.

О задержаниях стало известно 12 июня. Виктор Бабарико связал их со своей политической деятельностью и участием в кампании по выборам президента Белоруссии, которые состоятся 9 августа. «Вся логика происходящего подсказывает, что это процесс, направленный против меня», — сказал он РБК. По его словам, задержания его знакомых и друзей, у которых были найдены, как он заявляет, принадлежащие ему деньги, являются не только «кампанией устрашения», но и «рейдерским захватом» банка.