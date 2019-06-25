Зеленский заявил о разочаровании решением ПАСЕ о российской делегации

Президент Украины заявил, что пытался убедить руководство Германии и Франции в том, что восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ возможно только после выполнения Россией ряда требований, но не был услышан

Владимир Зеленский (Фото: Ludovic Marin / EPA / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность поддерживающим Киев депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которые «до конца» боролись против возвращения российской делегации ее полномочий. Соответствующее решение было принято большинством голосов на заседании ПАСЕ во вторник, 25 июня.

«Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации», — написал Зеленский на своей странице в сети Facebook.

Президент Украины пояснил, что лично обсуждал вопрос о возвращении полномочий российской делегации с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, пытаясь убедить их, что такой шаг возможен лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования ПАСЕ.

«Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе», — отметил Зеленский.