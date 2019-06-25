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Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
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Зеленский заявил о разочаровании решением ПАСЕ о российской делегации
Президент Украины заявил, что пытался убедить руководство Германии и Франции в том, что восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ возможно только после выполнения Россией ряда требований, но не был услышан
Владимир Зеленский (Фото: Ludovic Marin / EPA / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность поддерживающим Киев депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которые «до конца» боролись против возвращения российской делегации ее полномочий. Соответствующее решение было принято большинством голосов на заседании ПАСЕ во вторник, 25 июня.

«Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации», — написал Зеленский на своей странице в сети Facebook.

Президент Украины пояснил, что лично обсуждал вопрос о возвращении полномочий российской делегации с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, пытаясь убедить их, что такой шаг возможен лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования ПАСЕ.

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«Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе», — отметил Зеленский.

Во вторник, 25 июня, депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в ассамблее (118 проголосовали за, 62 — против, еще десять воздержались). В ходе обсуждения проект резолюции подвергался жесткой критике со стороны делегатов от Украины и их союзников. В частности, представитель европейских консерваторов, депутат от Великобритании Роджер Гейл заявил, что ПАСЕ пытается решить вопрос своего финансирования ценой демократии, а возможное принятие резолюции назвал «позорным деянием», купленным за «70 млн сребреников».

Из-за событий на Украине члены ПАСЕ дважды, в 2014 и 2015 годах, ограничивали права России в ассамблее — в частности, голосовать по резолюциям, участвовать в выборах генсека, судей ЕСПЧ и комиссара по правам человека. В знак протеста российская делегация перестала в 2016 году ездить в Страсбург, а с 2017-го и платить взносы в бюджет СЕ. Долг России перед Советом Европы составляет €75 млн.

Зеленский также намекнул на то, что причиной принятия резолюции ПАСЕ могли стать финансовые соображения. «Надеюсь, что в вопросе защиты демократических ценностей ни у кого не было мыслей о ценностях материальных», — написал он.

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Еще до принятия резолюции представители Украины в ПАСЕ заявили, что решение обязательно будет оспорено. После принятия резолюции это было сделано. Согласно правилам, будет составлен доклад по ограничению полномочий, голосование по которому пройдет в ближайшую среду. В случае принятия доклада полномочия будут ограничены, в случае голосования против российская делегация сохранит свои права в полном объеме.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ПАСЕ, Владимир Зеленский
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