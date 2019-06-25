Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Вопросом займется специальная комиссия

Фото: Candice Imbert / Council of Europe

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия российской делегации. Вопросом должна заняться специальная комиссия, сообщает агентство «РИА Новости».

Согласно правилам, будет составлен доклад по ограничению полномочий, голосование по которому пройдет в ближайшую среду. В случае принятия доклада полномочия будут ограничены, в случае голосования против — российская делегация сохранит свои права в полном объеме, сообщает агентство ТАСС.

Помимо этого ПАСЕ должна обсудить кандидатуру Леонида Слуцкого, которого Россия выдвинула на пост вице-спикера ассамблеи. Голосование на эту тему пройдет сегодня.

В ночь на 25 июня депутаты ПАСЕ после девяти часов обсуждения одобрили резолюцию, которая позволяет вернуть Россию в организацию. 118 проголосовали за, 62 — против, еще десять воздержались.