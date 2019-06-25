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Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Вопросом займется специальная комиссия
Фото: Candice Imbert / Council of Europe

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия российской делегации. Вопросом должна заняться специальная комиссия, сообщает агентство «РИА Новости».

Согласно правилам, будет составлен доклад по ограничению полномочий, голосование по которому пройдет в ближайшую среду. В случае принятия доклада полномочия будут ограничены, в случае голосования против — российская делегация сохранит свои права в полном объеме, сообщает агентство ТАСС.

Помимо этого ПАСЕ должна обсудить кандидатуру Леонида Слуцкого, которого Россия выдвинула на пост вице-спикера ассамблеи. Голосование на эту тему пройдет сегодня.

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В ночь на 25 июня депутаты ПАСЕ после девяти часов обсуждения одобрили резолюцию, которая позволяет вернуть Россию в организацию. 118 проголосовали за, 62 — против, еще десять воздержались.

При этом оспорить полномочия и приостановить возвращение России голоса могла группа из 30 депутатов, представляющих минимум пять стран.

Ранее вице-спикер Государственной думы Петр Толстой, который прибыл в Страсбург, заявил, что российская делегация не потерпит никаких санкций в свой адрес и не будет выплачивать взносы в ПАСЕ без полного восстановления своих полномочий.

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Геращенко допустила отмену санкций против России на фоне ситуации в ПАСЕ

Полномочия России в ПАСЕ были ограничены в 2014–2015 годах из-за событий на Украине. Делегацию из Москвы лишили права голоса, а ее депутатам запретили входить в руководящие органы ассамблеи. В ответ Россия отказалась посылать своих представителей в Страсбург, а с 2017 года прекратила платить взносы в бюджет — в общей сложности €75 млн.

Против восстановления полномочий России в ПАСЕ выступали Украина, Грузия, Великобритания, а также страны Прибалтики. МИД Украины охарактеризовал случившееся возвращение российской делегации в Страсбург как недопустимую уступку Москве, существенное ослабление санкционного механизма и потерю авторитета. В Киеве допустили прекращение работы своей делегации в ПАСЕ.

Автор: Артем Филипенок
Теги: ПАСЕ, российская делегация
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