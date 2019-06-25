Порошенко назвал решение ПАСЕ по России «мощным ударом» по Киеву

Бывший украинский лидер отметил, что восстановление России в ПАСЕ — это удар «по фундаментальным европейским ценностям». Днем ранее депутаты проголосовали за ее возвращение в состав ассамблеи

Петр Порошенко (Фото: Юлия Овсянникова / Zuma / ТАСС)

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что принятая резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации — «первый серьезный дипломатический удар» и «мощный вызов» для Киева. Об этом он написал в своем Facebook.

«Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы, которое запускает механизм возврата российской делегации, воспринимаю как мощный вызов Украине, — отметил Порошенко. — Ранее мы таких ударов не пропускали. Но теперь удар нанесен не только по Украине, но по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена».

Экс-глава Украины добавил, что не оставит этот вопрос без внимания и в ближайшее время задействует свои внешнеполитические связи, чтобы «вирус всепрощения России по аннексии Крыма и оккупации Донбасса не распространился и дальше».

Политика Зеленский заявил о разочаровании решением ПАСЕ о российской делегации

Не доволен решением ПАСЕ и действующий президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал, что разочарован и что пытался убедить власти Германии и Франции в том, что полномочия российской делегации могут быть восстановлены только после выполнения Москвой ряда требований.