 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Под Белгородом из-за украинского обстрела погибли два человека

Гладков: после обстрела ВСУ в поселке Октябрьский погибли мужчина и женщина
Сюжет
Военная операция на Украине
В результате украинского обстрела погибли два человека. Пострадали — десять, среди них восьмилетний мальчик. Пострадавших доставили в больницу Белгорода, одну женщину уже отпустили домой после оказания медпомощи
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В результате украинского обстрела поселка Октябрьский Белгородского района с применением РСЗО (реактивная система залпового огня) погибли два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, «у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью».

Из-за обстрела пострадали десять человек, среди них восьмилетний мальчик. У всех пострадавших осколочные ранения различных частей тела, написал Гладков.

Губернатор сообщил, что их доставили в лечебные учреждения Белгорода, им оказывается необходимая медицинская помощь. Одну из пострадавших женщин после оказания помощи уже отпустили домой на амбулаторное лечение.

Дроны-камикадзе атаковали несколько сел Белгородской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Частный жилой дом загорелся в результате прямого попадания снаряда, пожарные расчеты на месте занимаются ликвидацией пожара, написал Гладков. По его подсчетам, в 21 частном жилом домовладении выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. В одном многоквартирном доме выбиты окна в нескольких квартирах.

На нескольких торговых площадях также выявили повреждения. Осколки нанесли ущерб 23 автомобилям.

В 18:48 мск Гладков объявлял режим ракетной опасности, в 19:18 мск он был отменен.

Чуть ранее губернатор сообщил, что украинские дроны-камикадзе атаковали два села Грайворонского городского округа. В селе Дроновка беспилотник атаковал инфраструктурный объект, в результате часть жителей села временно остаются без света. В Головчино дрон сдетонировал при падении — из-за взрыва в жилом доме было выбито окно, повреждения получили забор и легковой автомобиль.

Гладков сообщил о пострадавшей при атаке на Шебекино женщине
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Позже еще один дрон-камикадзе упал и сдетонировал в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате оказалась пробита кровля частного жилого домовладения. Никто не пострадал.

Белгород и Белгородская область регулярно подвергаются украинским обстрелам. 12 мая в Белгороде погибли 19 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Георгий Смирнов
Вячеслав Гладков ВСУ обстрелы Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В здании белгородского сельхозпредприятия возник пожар после атаки дрона
Политика
В Белгородской области ПВО сбила американскую ракету против локаторов
Политика
В Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал грузовик
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
Хинштейн рассказал детали нейтрализации стрелка в Петербурге Общество, 20:37
Командиры ВСУ рассказали о проблемах с обороной Часова Яра Политика, 20:23
В Уругвае умер певец Карлос Паравис Общество, 20:14
В РФС рассказали о возможных реформах в формате проведения Кубка России Спорт, 20:11
В мечети Сургута провели рейд по поиску нелегальных мигрантов Общество, 19:56
Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе Политика, 19:53
Захарян завершил сезон в Испании с одним голом в 40 матчах Спорт, 19:47
Стоицизм: как быть эффективнее в изменчивом мире
Подробнее
Сафонов отказался опровергнуть возможный переход в ПСЖ Спорт, 19:30
G7 пригрозила санкциями за помощь российскому ВПК Политика, 19:19
Под Белгородом из-за украинского обстрела погибли два человека Политика, 19:13
Ферстаппен впервые в сезоне «Формулы-1» не выиграл квалификацию Спорт, 19:11
В Петербурге нейтрализовали открывшего стрельбу по полиции мужчину Общество, 19:06
В результате взрыва гранаты в квартире в Саратове погиб человек Общество, 19:00
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии Спорт, 18:59