Под Белгородом из-за украинского обстрела погибли два человека

Гладков: после обстрела ВСУ в поселке Октябрьский погибли мужчина и женщина

В результате украинского обстрела погибли два человека. Пострадали — десять, среди них восьмилетний мальчик. Пострадавших доставили в больницу Белгорода, одну женщину уже отпустили домой после оказания медпомощи

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В результате украинского обстрела поселка Октябрьский Белгородского района с применением РСЗО (реактивная система залпового огня) погибли два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, «у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью».

Из-за обстрела пострадали десять человек, среди них восьмилетний мальчик. У всех пострадавших осколочные ранения различных частей тела, написал Гладков.

Губернатор сообщил, что их доставили в лечебные учреждения Белгорода, им оказывается необходимая медицинская помощь. Одну из пострадавших женщин после оказания помощи уже отпустили домой на амбулаторное лечение.

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Частный жилой дом загорелся в результате прямого попадания снаряда, пожарные расчеты на месте занимаются ликвидацией пожара, написал Гладков. По его подсчетам, в 21 частном жилом домовладении выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. В одном многоквартирном доме выбиты окна в нескольких квартирах.

На нескольких торговых площадях также выявили повреждения. Осколки нанесли ущерб 23 автомобилям.

В 18:48 мск Гладков объявлял режим ракетной опасности, в 19:18 мск он был отменен.

Чуть ранее губернатор сообщил, что украинские дроны-камикадзе атаковали два села Грайворонского городского округа. В селе Дроновка беспилотник атаковал инфраструктурный объект, в результате часть жителей села временно остаются без света. В Головчино дрон сдетонировал при падении — из-за взрыва в жилом доме было выбито окно, повреждения получили забор и легковой автомобиль.

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Позже еще один дрон-камикадзе упал и сдетонировал в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате оказалась пробита кровля частного жилого домовладения. Никто не пострадал.

Белгород и Белгородская область регулярно подвергаются украинским обстрелам. 12 мая в Белгороде погибли 19 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ.