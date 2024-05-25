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Военная операция на Украине ,  
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Дроны-камикадзе атаковали несколько сел Белгородской области

Гладков: несколько сел Белгородской области атаковали дроны-камикадзе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два села Грайворонского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В селе Дроновка беспилотником был атакован инфраструктурный объект, в результате часть жителей села временно остаются без света», — написал Гладков.

В Головчино БПЛА сдетонировал при падении — из-за взрыва в жилом доме было выбито окно, повреждения получили забор и легковой автомобиль.

Дрон атаковал движущийся по дороге автомобиль в Белгородской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В Белгородской области регулярно сообщают об атаках беспилотников и обстрелах со стороны ВСУ. 25 мая в Шебекино в результате взрыва дрона погибла женщина. Из-за атак БПЛА в городе повреждены автомобиль, кровля кафе, крыша корпуса промышленного предприятия. В Борисовке из-за детонации БПЛА загорелась кабина грузового автомобиля, который работал в поле.

Дроны-камикадзе атаковали несколько сел Белгородской области
Дроны-камикадзе атаковали несколько сел Белгородской области

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дрон Белгородская область Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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В Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал грузовик
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В здании белгородского сельхозпредприятия возник пожар после атаки дрона
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В Шебекино при атаке дрона-камикадзе пострадала женщина
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