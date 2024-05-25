Дроны-камикадзе атаковали несколько сел Белгородской области

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Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два села Грайворонского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В селе Дроновка беспилотником был атакован инфраструктурный объект, в результате часть жителей села временно остаются без света», — написал Гладков.

В Головчино БПЛА сдетонировал при падении — из-за взрыва в жилом доме было выбито окно, повреждения получили забор и легковой автомобиль.

В Белгородской области регулярно сообщают об атаках беспилотников и обстрелах со стороны ВСУ. 25 мая в Шебекино в результате взрыва дрона погибла женщина. Из-за атак БПЛА в городе повреждены автомобиль, кровля кафе, крыша корпуса промышленного предприятия. В Борисовке из-за детонации БПЛА загорелась кабина грузового автомобиля, который работал в поле.