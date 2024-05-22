Гладков сообщил о пострадавшей при атаке на Шебекино женщине

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Местная жительница получила ранение в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Шебекинский городской округ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По данным регионального управления МЧС, в округе и городе с 8:49 до 9:11 действовала ракетная опасность.

По словам главы региона, силы противовоздушной обороны сбили цель на подлете к городу. Женщина получила слепые осколочные ранения руки и ноги, ее доставили в больницу, добавил Гладков. Кроме того, в Шебекино повреждены четыре частных домовладения — там побиты кровли и хозяйственные постройки.

Шебекино расположен менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью Украины. Это ближайший к российско-украинской границе город Белгородской области. Он регулярно попадает под обстрелы.

После начала военной операции России на Украине приграничные области регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. За прошедшую ночь, по данным Минобороны, над Белгородской областью сбили три дрона. Кроме того, рано утром силы ПВО уничтожили шесть реактивных снарядов «Град».