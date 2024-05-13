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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде погибли 19 человек за день из-за обстрелов

Губернатор Гладков: в Белгороде погибли 19 человек за 12 мая из-за обстрелов ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Белгородские власти помогут всем родственникам погибших от обстрелов, пообещал Гладков. За сутки 15 человек погибли при обрушении десятиэтажного подъезда, еще три — при обстреле, одна женщина умерла от ранее полученных ранений
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram

За 12 мая в Белгороде погибли 19 мирных жителей из-за обстрелов с украинской стороны, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Большинство из них, 15 человек, извлечены из-под завалов многоэтажки на улице Щорса. Еще во время вечерних обстрелов погибли три человека (это 19-летняя девушка, мужчина и женщина, уточнял Гладков накануне). В тот же день скончалась женщина, которая получила ранения на прошлой неделе, 11 мая.

«Их имена всегда будут в нашей памяти. Мы будем стараться помочь всем родственникам», — пообещал Гладков.

Обстрелы Белгородской области начались после начала Россией военной операции на Украине. С 24 февраля 2022 года по 22 апреля 2024 года погибли 120 мирных жителей, сообщал Гладков. Белгородское издание «Фонарь», отслеживающее официальные сообщения, приводит сведения о 172 погибших жителях Белгородской области.

Часть дома в Белгороде обрушилась после ракетной атаки. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Вчера, 12 мая, в Белгороде десять раз объявляли сигнал ракетной опасности. В тот же день обрушился подъезд десятиэтажного дома в Белгороде. Он был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У», заявили в Минобороны.

На место происшествия приехали спасатели. После начала разбора завалов крыша попавшего под обстрел дома обрушилась на спасателей, трое из них получили травмы. Удалось спасти из-под завалов 17 человек. Основная часть разбора завалов жилого дома завершена.

В Белгороде погибли 19 человек за день из-за обстрелов
В Белгороде погибли 19 человек за день из-за обстрелов

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Вячеслав Гладков Белгород Белгородская область обстрелы погибшие
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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