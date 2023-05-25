WSJ узнала про участие украинских мобилизованных в боях в Артемовске

В боях за Артемовск со стороны ВСУ принимали участие мобилизованные «бедняки из деревень Харьковской области», многие из которых были безработными и без боевого опыта. Их командиры говорили, что «Бахмут научит» стрелять, пишет WSJ

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Власти Украины отправляли в Артемовск (украинское название — Бахмут) мобилизованных без боевого опыта из-за потерь среди профессиональных военных ВСУ. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, в 93-ю механизированную бригаду вошли мобилизованные «бедняки из деревень Харьковской области, многие из них были безработными или подрабатывали разнорабочими». Почти никто из них не имел боевого опыта, хотя некоторые прошли обязательную военную службу несколько десятилетий тому назад, отмечает WSJ.

В конце февраля в одну из рот прибыл старший сержант с приказом направить людей в Бахмут. Некоторые из мобилизованных пригрозили написать официальный отказ выполнять приказ, сославшись на недостаточную подготовку.

Один из них сказал старшему сержанту, что никогда не держал в руках оружия и не стрелял. «Бахмут научит тебя», — ответил ему офицер.

Как отмечает газета, украинское законодательство не определяет, как долго должно длиться обучение мобилизованных, и, по словам юристов, они мало что могут сделать, кроме подачи жалобы через своих командиров или на горячую линию украинского министерства обороны.

Минобороны Украины опровергло отправку солдат без подготовки в Артемовск, а офицер из 93-й бригады сказал, что не слышал о подобных случаях в своей части. Представитель ВС Украины отказался от комментариев.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая заявил, что его бойцы полностью заняли Артемовск. Он сообщил, что «вагнеровцы» до 25 мая осмотрят город, создадут линии обороны и передадут его военным. На следующий день о взятии под контроль города сообщило Минобороны России.

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что в Артемовске с 24 мая начало работать МВД. Полиция должна установить, есть ли в городе гражданские. После этого в город прибудут сотрудники МЧС для оценки объема по разминированию.

После проведения подготовительных мероприятий начнет работать Объединенный штаб по оказанию помощи освобожденным территориям, добавил Пушилин.