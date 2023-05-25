В Москве пройдут переговоры Алиева и Пашиняна. Что важно знать

Ереван и Баку уверяют, что подписание мирного договора между двумя странами неизбежно и может произойти в ближайшее время. Май стал наиболее интенсивным переговорным месяцем. Подробнее о процессе — в материале РБК

Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Владимир Путин

В четверг, 25 мая, в Москве пройдет очередная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна; предполагается, что в ней примет участие президент России Владимир Путин.

Впервые эти переговоры 18 мая анонсировал Никол Пашинян. Пять дней спустя на пресс-конференции в Ереване, которая продлилась четыре с половиной часа, он заявил, что соглашение о мире он и Алиев в этот день вряд ли подпишут. «Но если по открытию коммуникаций удастся достичь общего знаменателя, то не могу исключать», — отметил армянский премьер.

На каких площадках идут переговоры

Цель армяно-азербайджанских переговоров — подписать документ, который обе стороны называют соглашением «О мире и установлении межгосударственных отношений». Контакты проходят на трех площадках: американской, европейской и российской. Май 2023 года стал самым активным переговорным месяцем.

С 1 по 4 мая в американском Арлингтоне (Вирджиния) с подачи и при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена прошла встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. «И Армения, и Азербайджан в принципе согласились на определенные условия и достигли лучшего понимания позиций друг друга по нерешенным вопросам», — говорится в заявлении Блинкена по итогам встреч.

По словам Мирзояна, стороны согласовали два пункта проекта (о чем речь, министр не уточнил), «а по нескольким другим пунктам представился возможным действительно прямой, долгий и честный разговор».

14 мая Алиев и Пашинян при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля встретились в Брюсселе. «После недавних удачных переговоров в США важно сохранить импульс, для того чтобы сделать решительные шаги к подписанию всеобъемлющего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном», — отметил в своем заявлении Мишель, дав понять, что США и Евросоюз действуют сообща.

Евросоюз в своих посреднических усилиях активизировался в конце 2022 года — 6 октября на полях первого саммита Европейского политического сообщества в Праге прошла встреча лидеров двух стран при участии Мишеля и французского президента Эмманюэля Макрона.

19 мая Байрамов и Мирзоян при посредничестве главы МИД России Сергея Лаврова провели переговоры в Москве. В сообщении по итогам встреч российское ведомство сделало акцент на теме разблокирования экономических и транспортных связей в регионе. «По мирному договору и по ряду статей, которые сегодня обсуждали, удалось приблизить понимание обеих сторон к общему видению», — сказал тогда Лавров, не уточнив, о чем конкретно удалось договориться.

Встреча 25 мая не последняя в череде двусторонних переговоров. Впереди саммит Европейского политического сообщества, который пройдет 1 июня в Молдавии. Там запланированы пятисторонние консультации с участием Мишеля, Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Пашинян 22 мая допустил, что итоговый документ может быть подписан на этой встрече.

Вместе с тем контакты сторон расписаны вплоть до осени: в июле в Брюсселе пройдет шестая трехсторонняя встреча, а на октябрь запланирован пятисторонний формат в испанской Гранаде.

Какие темы обсуждают Ереван и Баку

В заявлении от 14 мая Шарль Мишель обозначил некоторые аспекты будущего соглашения.

Определение государственных границ. Алиев и Пашинян вновь подтвердили приверженность Алма-Атинской декларации 1991 года и заявили об уважении территориальной целостности друг друга — 29,8 тыс. кв. км Армении и 86,6 тыс. кв. км Азербайджана. Эти цифры армянский премьер неоднократно упоминал в своих выступлениях — они означают, что Нагорный Карабах полностью отходит Азербайджану. Делимитацию границы еще предстоит согласовать на переговорах.

Но если позиции Еревана и Баку по Нагорному Карабаху теперь совпадают, то в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) выступают категорически против перехода территории под контроль Азербайджана. «Арцах (армянское название Карабаха. — РБК) не был и не будет в составе Азербайджана, потому что такова воля нашего народа, у которого достаточно решимости бороться за свои права и интересы», — заявил 23 мая президент НКР Араик Арутюнян, реагируя на слова Пашиняна о территориальной целостности Армении и Азербайджана.

Разблокирование транспортных и экономических коммуникаций в регионе. Мишель, в частности, сообщил о сближении позиций по вопросу железнодорожного сообщения с Нахичеванью. Это касается в первую очередь Зангезурского коридора, который, по замыслу Баку, должен пройти через территорию Сюникской области Армении и соединить основную часть Азербайджана с его автономией. Баку называет создание этого маршрута «исторической необходимостью», утверждая, что, желает того Армения или нет, он будет реализован. В свою очередь, армянская сторона неоднократно говорила, что готова предоставить Азербайджану пути сообщения, но не коридор, который означал бы потерю суверенитета на этой территории.

Гуманитарные вопросы. По словам Мишеля, в ближайшее время стороны обменяются пленными и начнут активнее сотрудничать по пропавшим без вести и разминированию.

Права и безопасность армян, проживающих в Нагорном Карабахе. Глава Евросовета 14 мая заявил, что призвал Азербайджан «сформировать позитивную повестку дня» и обеспечить права и безопасность населения Карабаха, в том числе через прямой диалог.

На этом пункте настаивает и Ереван — по словам Пашиняна, должен быть создан международный механизм для диалога между Степанакертом (столица непризнанной НКР, азербайджанское название города — Ханкенди) и Баку. Азербайджан предоставление карабахским армянам особых прав отвергает, как не приемлет он и международное посредничество. По словам Алиева, у армян в Карабахе есть два варианта: либо принять азербайджанское гражданство, либо искать другое место для проживания.

Важной точкой в урегулировании стало трехстороннее заявление Азербайджана, Армении и России, принятое 10 ноября 2020 года и положившее конец второй карабахской войне. Оно состоит из девяти пунктов и включает следующие положения: полное прекращение огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, стороны останавливаются на занимаемых ими позициях;

часть Карабаха — Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы — переходит Азербайджану;

вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре, который соединяет непризнанную НКР с Арменией, на пять лет развертывается российская миротворческая миссия, параллельно оттуда выводятся армянские вооруженные силы;

стороны также до конца 2023 года должны согласовать новый маршрут по Лачинскому коридору, Азербайджан гарантирует безопасность движения по этому маршруту;

беженцы возвращаются в Нагорный Карабах, стороны обмениваются пленными;

все экономические и транспортные связи должны быть разблокированы, Армения гарантирует безопасное сообщение между Азербайджаном и его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой. В дальнейшем лидеры приняли еще три заявления, которые дополнили и закрепили первое, — 11 января и 26 ноября 2021 года, 31 октября 2022 года. Тему делимитации Баку и Ереван рассматривают в соответствующей комиссии на различных площадках, разблокирование коммуникаций обсуждается в Трехсторонней рабочей группе, где сопредседательствуют вице-премьеры Азербайджана, Армении и России.

Что осложняет переговорный процесс

Переговоры о мирном договоре проходят на фоне периодических обострений на армяно-азербайджанской границе. Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Об очередном инциденте армянская сторона сообщила 23 мая — по ее данным, азербайджанские военные обстреляли позиции армянской армии в районе села Кутакан Гегаркуникской области на юго-востоке страны. Баку эти обвинения отверг.

Наиболее крупное и поворотное столкновение произошло в сентябре 2022 года. Тогда азербайджанские войска нанесли удары по территории Армении, затронув позиции вблизи южных армянских городов Варденис, Горис, Джермук и села Сотк. Баку заявил, что поводом стали «широкомасштабные провокации» со стороны Армении, обвинив Ереван, в частности, в заминировании территорий между азербайджанскими позициями и путями снабжения. Армянская сторона эти обвинения отрицала.

Ереван потребовал от своих союзников — России и стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — категорически осудить действия Баку. Но они этого делать не стали — вместо этого ОДКБ направила в Армению миссию, чтобы прояснить обстоятельства произошедшего. Параллельно с этим на территории Армении уже месяц действовала миссия гражданских наблюдателей Евросоюза — Брюссель с согласия Баку и Еревана направил на границу с армянской стороны 40 инспекторов. Мандат миссии завершился 19 декабря. После этого, в январе 2023 года, Брюссель и Ереван договорились об отправке наблюдателей на два года. Их задача — способствовать урегулированию в регионе. Новая миссия развернулась в Армении в феврале.

Присутствие европейских наблюдателей тем не менее не предотвратило очередное столкновение на границе. 11 апреля рядом с армянским селом Тех, которое находится на востоке Сюникской области на трассе из непризнанной Нагорно-Карабахской Республики в Армению, случилась перестрелка, в результате которой, по официальным данным, погибли семь военных — четверо с армянской стороны и трое с азербайджанской. Ереван потребовал от миссии ЕС однозначно обвинить в своем докладе Баку. Но наблюдателей в тот день рядом с селом Тех не было, и в своем отчете они от категоричных оценок воздержались.

Параллельно с этим остается напряженной ситуация в Нагорном Карабахе. Лачинский коридор с декабря 2022 года находится фактически под контролем Баку — Ереван обвинил его в блокаде этой единственной транспортной коммуникации и нарушении трехстороннего заявления, также предъявив претензии российским миротворцам (у них нет мандата на вмешательство). 23 апреля Азербайджан установил в Лачине контрольно-пропускной пункт. В Баку подчеркнули, что раз Армения признает территориальную целостность Азербайджана, то она «должна принять и уважать право Азербайджана контролировать выезд и въезд на свою территорию».