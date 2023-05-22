Алиев счел неизбежным подписание мирного договора с Арменией

Мирное соглашение с Арменией должно включать международные нормы и принципы, заявил Алиев. Баку и Ереван проводят переговоры. Пашинян вновь заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах в составе Азербайджана

Ильхам Алиев (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном неизбежно, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы стараемся прилагать конструктивные усилия для достижения этой цели. Безусловно, это мирное соглашение должно включать в себя международные нормы и принципы», — сказал он (цитата по «Спутник Азербайджан»).

Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что стороны ведут интенсивные переговоры. Он повторил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах в составе Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

Парламентская оппозиция критикует подход Пашиняна. «Мы не видим Нагорный Карабах в составе Азербайджана, так как очевидно, что в этом случае карабахцы подвергнутся геноциду или этнической чистке. В лучшем случае там не останется армян и 120 тыс. человек станут беженцами», — сказал РБК глава оппозиционной парламентской фракции «Армения», бывший министр обороны страны Сейран Оганян. Оппозиция считает, что решение вопроса «нужно оставить на будущее, для более подходящих времен».

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха продолжается более 30 лет. Очередной виток эскалации произошел осенью 2020 года и завершился соглашением о перемирии, подписанным Баку и Ереваном при посредничестве Москвы. Договор предусматривал, что Лачинский коридор, единственная наземная дорога из Нагорного Карабаха в Армениию будет под контролем российских миротворцев. Азербайджан обязался гарантировать безопасность движения по коридору.

Однако в сентябре 2022 года вдоль границы Армении и Азербайджана вновь произошли столкновения. Ситуация обострилась на фоне отсутствия результатов по переговорам о делимитации и демаркации границ между республиками. А в декабре группа лиц из Азербайджана, которые представились «экоактивистами» и «волонтерами», заблокировали Лачинский коридор. Акция была прекращена лишь в конце апреля. Единственную дорогу из Армении в Нагорный Карабах «активисты» освободили после того, как Азербайджан установил на ней КПП. Власти Армении заявили, что российские миротворцы не выполнили своих обязательств.

В сентябре 2022 года Пашинян неоднократно заявлял, что Ереван готов отказаться от претензий на Нагорный Карабах и подписать документы, в которых Армения будет признана в границах, в которой республика получила независимость в 1991 году. Его слова привели к протестам в Ереване, Степанакерте и других городах. Демонстранты требовали отставки премьера.

Последние недели Баку и Ереван ведут переговоры. 19 мая их министры иностранных дел встретились в Москве по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова. 25 мая встреча в столице пройдет уже на высшем уровне — переговоры состоятся между Пашиняном и Алиевым, сообщил премьер Армении.