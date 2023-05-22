Алиев счел неизбежным подписание мирного договора с Арменией

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 86,5 (+0,22) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 79,94 (+0,03) Инвестиции, 16:39
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:02
Гладков сообщил о восьми пострадавших при нападении диверсантов Политика, 19:00
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Соловьевка Политика, 18:58
Поставки российской нефти в Азию достигли максимума с начала 2022 года Экономика, 18:54
Самолет Сургут — Москва экстренно сел в Перми Общество, 18:48
Пентагон опроверг сообщения о взрыве возле здания Общество, 18:47
Нападение диверсантов на Белгородскую область. Главное Политика, 18:44
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Коммунисты внесли в Думу проект о 30%-ном налоге на доходы свыше ₽10 млн Политика, 18:42
Трехкратный олимпийский чемпион Кармело Энтони завершил карьеру Спорт, 18:35
Собянин рассказал о внедрении образовательных сервисов МЭШ в Подмосковье Город, 18:24
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:20
Суд в Гагаузии утвердил победу кандидата партии «Шор» на выборах Политика, 18:15
Siemens обязали выплатить неустойку в 6 млн руб. в день из-за «Сапсанов» Бизнес, 18:15
Присяжные признали виновным обвиняемого в убийстве школьницы в Тюмени Общество, 18:11
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Алиев счел неизбежным подписание мирного договора с Арменией

Президент Азербайджана Алиев счел неизбежным подписание мирного договора с Арменией
Мирное соглашение с Арменией должно включать международные нормы и принципы, заявил Алиев. Баку и Ереван проводят переговоры. Пашинян вновь заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах в составе Азербайджана
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном неизбежно, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы стараемся прилагать конструктивные усилия для достижения этой цели. Безусловно, это мирное соглашение должно включать в себя международные нормы и принципы», — сказал он (цитата по «Спутник Азербайджан»).

Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что стороны ведут интенсивные переговоры. Он повторил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах в составе Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

Парламентская оппозиция критикует подход Пашиняна. «Мы не видим Нагорный Карабах в составе Азербайджана, так как очевидно, что в этом случае карабахцы подвергнутся геноциду или этнической чистке. В лучшем случае там не останется армян и 120 тыс. человек станут беженцами», — сказал РБК глава оппозиционной парламентской фракции «Армения», бывший министр обороны страны Сейран Оганян. Оппозиция считает, что решение вопроса «нужно оставить на будущее, для более подходящих времен».

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха продолжается более 30 лет. Очередной виток эскалации произошел осенью 2020 года и завершился соглашением о перемирии, подписанным Баку и Ереваном при посредничестве Москвы. Договор предусматривал, что Лачинский коридор, единственная наземная дорога из Нагорного Карабаха в Армениию будет под контролем российских миротворцев. Азербайджан обязался гарантировать безопасность движения по коридору.

Однако в сентябре 2022 года вдоль границы Армении и Азербайджана вновь произошли столкновения. Ситуация обострилась на фоне отсутствия результатов по переговорам о делимитации и демаркации границ между республиками. А в декабре группа лиц из Азербайджана, которые представились «экоактивистами» и «волонтерами», заблокировали Лачинский коридор. Акция была прекращена лишь в конце апреля. Единственную дорогу из Армении в Нагорный Карабах «активисты» освободили после того, как Азербайджан установил на ней КПП. Власти Армении заявили, что российские миротворцы не выполнили своих обязательств.

Читайте на РБК Pro
Турбулентность на рынке спала. Как CEO оставаться готовым к новому витку
Аудитория VK достигла рекордных значений. Что ждет акции компании
Корпоративные споры, которые Верховный суд разрешил в 2022 году, — кейсы
Как защитить бизнес от необоснованных притязаний налоговой

В сентябре 2022 года Пашинян неоднократно заявлял, что Ереван готов отказаться от претензий на Нагорный Карабах и подписать документы, в которых Армения будет признана в границах, в которой республика получила независимость в 1991 году. Его слова привели к протестам в Ереване, Степанакерте и других городах. Демонстранты требовали отставки премьера.

Последние недели Баку и Ереван ведут переговоры. 19 мая их министры иностранных дел встретились в Москве по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова. 25 мая встреча в столице пройдет уже на высшем уровне — переговоры состоятся между Пашиняном и Алиевым, сообщил премьер Армении.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Армения Азербайджан мирное соглашение Ильхам Алиев
Материалы по теме
Пашинян признал площадь Азербайджана равной площади Азербайджанской ССР
Политика
Азербайджан назвал законным решением установку КПП в Лачинском коридоре
Политика
Алиев предложил армянам в Карабахе или уехать, или принять гражданство
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter