Захарова пояснила значение для Москвы заявлений Пашиняна о границах

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Руководство России рассматривает заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности признать Карабах частью Азербайджана как подтверждение его ранее озвученной позиции, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Она отметила, что для России, как посредника в переговорах, важно понимать позиции участников процесса, в частности Армении.

«В этой связи мы в общем рассматриваем заявления премьер-министра Армении [Никола Пашиняна] как подтверждение позиции, которая была занята им в ходе саммита в Праге 7 октября 2022 года с участием лидеров Азербайджана, Армении, Франции и ЕС», — заявила Захарова.

Дипломат отметила, что тогда было принято совместное заявление, которое содержит ссылку на Алма-Атинскую декларацию 1991 года, а в ней в качестве государственных границ были провозглашены административные границы между бывшими республиками Советского Союза.

22 мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать территорию Азербайджана, включая Нагорный Карабах.



«Территория в 86,6 тыс. кв. км включает также Нагорный Карабах. Но мы должны зафиксировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в диалоге Степанакерт — Баку», — сказал он тогда.

По словам Пашиняна, Армения ожидает международных гарантий, что такие переговоры будут проведены.



До этого премьер-министр уже заявлял, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана в границах времен СССР. 18 апреля во время доклада парламенту он сказал, что мир в регионе возможен только в том случае, если Ереван зафиксирует, что его территория — это 29,8 тыс. кв. км Армянской ССР, в границах которой республика получила независимость в 1991 году.

Армянская оппозиция после этих слов обвинила Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха.