Госдеп призвал не отключать Россию от интернета

Вашингтон считает, что интернет в России должен оставаться свободным и открытым для поступления информации в страну. Накануне глава YouTube указывала, что сервис остается в России, чтобы ее жители получали независимые новости

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В России должен сохраниться доступ к интернету, чтобы в страну поступала информация, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга, трансляция которого доступна на YouTube.

«Мы призвали посредников со всего мира не отключать Россию от интернета, чтобы информация продолжала поступать в страну, а интернет оставался свободным и открытым внутри самой России», — сказал Прайс.

По его словам, Вашингтон также будет поддерживать журналистов в России, поскольку последние события усложнили их работу в стране, а они должны продолжать выполнять свои «незаменимые» функции внутри России и за рубежом.

24 мая гендиректор YouTube Сьюзан Воджицки заявила, что видеосервис не собирается уходить из России, поскольку одна из его целей — доставлять в страну независимые новости на фоне событий на Украине. По ее словам, «информация действительно играет важную роль, информация может быть оружием», и YouTube будет помогать россиянам «узнать, что происходит, иметь обзор со всего мира».

В начале марта российское Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заявило, что в стране «не планируется отключение интернета изнутри». До этого в Сети появились правительственные телеграммы для госорганов, одна из которых содержала требование к региональным властям предоставить данные о принадлежащих им ресурсах, а другая предписывала перейти госсайтам на расположенные в России DNS-серверы. Рассылку в Минцифры объяснили намерением «обеспечить гражданам доступность российских ресурсов» во время кибератак.

Месяцем ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что потенциально существует вероятность отключения страны от интернета извне, поскольку «ключевые права на управление» им принадлежат США. Однако Медведев заверил, что у российских властей есть план действий в случае отключения Сети. По его словам, для этого был принят закон о российском сегменте интернета, который может управляться автономно.