Глава YouTube исключила уход сервиса из России

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Видеосервис YouTube не собирается уходить из России, чтобы доставлять в страну независимые новости на фоне боевых действий на Украине, заявила гендиректор YouTube Сьюзан Воджицки на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляция выступления доступна на сайте форума.

«Мы видим в этом конфликте, что информация действительно играет важную роль, информация может быть оружием <...>. Причина, по которой мы еще работаем в России: мы считаем, что важно доставлять в Россию независимые новости», — сказала она.

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