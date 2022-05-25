В Турции назвали невозможным расширение НАТО без выполнения ее требований
Без удовлетворения опасений Турции ни о каком продвижении в процессе вступления Финляндии и Швеции в НАТО не может быть речи, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает Yeni Şafak.
Ранее в Анкаре прошли переговоры турецкой, шведской и финской делегаций.
«Мы ясно дали понять, что процесс [вступления Швеции и Финляндии в НАТО] не будет продвигаться вперед, если опасения Турции не будут разрешены посредством конкретных действий и в определенные сроки», — сказал Калын.
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Сначала их рассмотрит основной политический орган управления блока — Совет Североатлантического альянса, а затем соглашение должны ратифицировать все 30 государств — членов НАТО.
Турция выступила против принятия Швеции и Финляндии в НАТО. Как заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, эти страны давали убежище участникам организаций, признанных Анкарой террористическими, в частности «Рабочей партии Курдистана» (РПК), а также вводили против республики санкции.
Турция добивается, чтобы Швеция и Финляндия «прекратили поддерживать террористов», и хочет заключить с этими странами письменное соглашение. Оно будет включать признание РПК и ее ответвлений террористическими, отказ от принятия ее членов в парламенты двух стран, а также ускорение процедуры выдачи «террористов» по запросу Анкары, писала Sabah. Как сообщил Калын, Анкара уже передала свои требования.
Финляндия ранее уже заявила о готовности гарантировать Анкаре, что связи с РПК будут более тщательно отслеживаться в стране, но исключила выдачу членов РПК или связанных с ней людей без правосудия. В Швеции же, в свою очередь, напомнили, что правительство страны включило «Рабочую партию Курдистана» в список террористических организаций еще в 1984 году.