Турция призвала Финляндию и Швецию дать гарантии перед вступлением в НАТО

По словам главы турецкого МИДа, Анкара примет у себя делегации Швеции и Финляндии, где потребует от них письменных гарантий о неподдержке «террористов из Рабочей партии Курдистана» и отмене оборонных санкций

Мевлют Чавушоглу (Фото: Arnulfo Franco / AP)

Турции необходимо получить от Финляндии и Швеции письменные гарантии о неподдержке террористов, прежде чем согласиться на их вступление в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Hurriyet.

«Швеция и Финляндия должны прекратить поддерживать террористов, мы хотим от них письменного соглашения по конкретным шагам. Швеция и Финляндия направили к нам делегации, и наш президент [Турции Реджеп Тайип Эрдоган] принял это предложение», — сказал он.

Чавушоглу подчеркнул, что в Анкаре делегации проведут переговоры, а турецкая сторона представит требования по «террористам из Рабочей партии Курдистана» (РПК) и отмене санкций по обороне. Министр также не исключил, что после трехсторонней встречи может состояться и четырехсторонняя встреча с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга.

В середине мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Однако президент Эрдоган отказался поддержать решение стран, поскольку они не желают выдавать террористов и вводили антитурецкие санкции.

По данным турецкого издания Sabah, республика предложила Финляндии и Швеции избегать контактов с лидерами РПК, отказаться принимать членов РПК в парламенты обеих стран, ускорить процедуру их экстрадиции в Турцию в качестве условия поддержки заявки.

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21 мая премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Стокгольм «приветствует возможность сотрудничества в борьбе с международным терроризмом» и поддерживает включение РПК в список террористов.

Спустя сутки глава финского МИДа Пекка Хаависто выразил готовность Хельсинки гарантировать Анкаре, что связи с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) в стране будут более тщательно отслеживаться. При этом он подчеркнул, что финская сторона не может выдать Турции членов РПК или людей, связанных с этой организацией, без правосудия.