Путин заявил о скукоживании доллара и укреплении рубля

25 мая курс доллара падал до 55,8 руб., что стало рекордным значением с февраля 2018 года. Путин, говоря о курсе иностранной валюты, назвал доллар «скукожившимся», а рубль — укрепившимся

Фото: Андрей Любимов / РБК

Курс доллара «скукоживается», в то время как рубль укрепляется, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Глава государства призвал увеличить выплаты военным и семьям военнослужащих за границей, находящихся на соцобеспечении. По его словам, все эти выплаты приравнены к курсу доллара.

«Доллар, как известно, скукоживается, а рубль укрепляется. Поэтому нужно все это пересчитать и соответствующим образом осуществить эти выплаты», — сказал президент.

После начала военной операции России на Украине и западных санкций курс доллара и евро к рублю побил рекорды. 11 марта доллар стоил 120,3 руб., а евро — 132,9 руб.

После этого регулятор начал валютные интервенции, обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки, запретил банкам проводить переводы из России нерезидентам из «недружественных стран», ограничил сумму переводов для физлиц, снятие и покупку наличной валюты. Позднее ЦБ ввел смягчение некоторых из этих требований. Также Владимир Путин подписал указ об открытии рублевых счетов для оплаты поставок газа в «недружественные страны».

После предпринятых правительством мер курсы иностранных валют начали снижаться вплоть до значений 2015 года. Так, к 25 мая курс доллара опустился до 55,8 руб., а евро стоил чуть меньше 58 руб. В то же время Министерство экономического развития заявило РБК, что укрепление рубля достигло пиковых значений.

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Иностранные эксперты называли укрепление рубля искусственным. Валютный стратег Wells Fargo Securities Брендан МакКенн говорил, что без учета принятых властями России мер доллар стоил бы около 180 руб. «Искусственным накачиванием» укрепление рубля объясняли в Белом доме.

Ассоциация трейдеров развивающихся рынков рекомендовала использовать для определения курса рубля данные WM/Refinitiv вместо показателей Московской биржи. В ассоциацию входят Bank of America, J.P. Morgan Chase, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Societe Generale, Barclays и другие финансовые организации.