Трейдерам рекомендовали не использовать данные Мосбиржи по курсу рубля

Профильная ассоциация, в которой состоят Deutsche Bank, Morgan Stanley и другие, посоветовала вместо данных Мосбиржи опираться на информацию WM/Refinitiv при оценке курса российской валюты. Решение носит рекомендательный характер

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Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) рекомендовала своим членам с 6 июня использовать для определения курса рубля данные WM/Refinitiv вместо показателей Московской биржи, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление. В ассоциации подчеркнули, что это необязывающее решение. Биржевой курс доллара 11 мая составляет около 70 руб., курс ЦБ — 67,3843 руб.

Члены EMTA — Bank of America, J.P. Morgan Chase, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Societe Generale, Barclays и другие финансовые организации.

После санкций, введенных против России из-за военных действий на Украине, курс доллара обновил исторический максимум, поднявшись до 121,5275 руб. Однако после этого российская валюта стала резко укрепляться.

Многие специалисты называли укрепление рубля искусственным. По словам валютного стратега Wells Fargo Securities Брендана МакКенна, без учета принятых российскими властями мер доллар был бы на уровне ₽180. «Искусственным накачиванием» укрепление рубля объясняли в Белом доме.

В день начала российской военной операции на Украине Банк России начал валютные интервенции для стабилизации ситуации на финансовом рынке. 28 февраля США и ЕС заморозили международные золотовалютные резервы ЦБ, лишив его возможности проводить дальнейшие интервенции по поддержке рубля. Регулятор в ответ запретил брокерам продавать ценные бумаги, если соответствующие поручения им дали иностранные компании или физлица.

Экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки, зачисленной с начала 2022 года. ЦБ в марте установил временный порядок операций с наличной валютой и предписал брокерам взимать комиссию 12% с физлиц, которые покупают иностранную валюту на бирже (ее отменили 11 апреля). С 1 марта Центробанк на месяц запретил проводить денежные переводы за рубеж нерезидентам из стран, которые ввели против России санкции. 9 марта регулятор ограничил покупку гражданами наличной валюты (18 апреля запрет был снят) и ввел лимиты на ее снятие со вкладов.

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29 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что курс рубля должен оставаться плавающим. «[Курс] должен балансироваться в зависимости от того, сколько экспортеры продают, сколько импортеры покупают. При этом, конечно, ограничения по счету капитала ослабляют возможность финансовых рынков, финансовых потоков сглаживать колебания валютного курса», — сказала она. По словам Набиуллиной, сейчас основное влияние на курс оказывает торговое сальдо.